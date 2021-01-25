BM: Covid-19 mutasyona uğrayarak daha ölümcül olabilir
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının gelişmekte olan ülkelere erişimi gecikirse virüsün mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı ve ölümcül olabileceği, mevcut aşının işe yaramayabileceği uyarısında bulundu.
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) "2021 Davos Gündemi" Toplantısı'na video konferansla katılan Guterres, küresel ekonominin canlanmasının tek yolunun Covid-19 aşısının dünyanın her yerine en hızlı şekilde ulaştırılmasıyla mümkün olduğunu söyledi.
"Gelişmiş ülkeler kendi vatandaşlarını aşılayıp, gelişmekte olan ülkeleri ihmal ederek güvende olacaklarını düşünüyorsa yanılıyor" diyen Guterres, "Virüsü daha bulaşıcı ve öldürücü hale getirerek mevcut aşıları işe yaramaz kılacak gerçek bir mutasyon tehlikesi var" değerlendirmesinde bulundu.
Aşı tedariki ve dağıtımının eşit olmadığına dikkati çeken Guterres, Covid-19 aşı üretim kapasitesinin tüm dünyada artırılması gerektiğini vurguladı.
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