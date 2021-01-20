BM: Libya açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı, en az 43 kişi hayatını kaybetti
BM, Akdeniz'de Libya açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 43 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Birleşmiş Milletler (BM), Akdeniz'de Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 43 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütünün (IOM), yaptığı ortak yazılı açıklamada, 19 Ocak'ta Libya açıklarında teknenin batmasından büyük üzüntü duyulduğu vurgulandı.
Açıklamada, 2021'in Akdeniz'deki "ilk trajik tekne kazasında" en az 43 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Batan tekneden kurtarılan 10 kişinin ise Libya'nın Zuvara kentindeki sahil güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarıldığı belirtildi.
Teknenin dün erken saatlerde Zaviye kentinden yola çıktıktan birkaç saat sonra motorunun durduğu ve kötü hava koşulları nedeniyle alabora olduğu bildirildi.
Kurtarılan düzensiz göçmenlerin çoğunluğunun Fildişi Sahili, Nijerya, Gana ve Gambiya'dan, ölenlerin tamamının ise Batı Afrika ülkelerinden olduğu ifade edildi.
BM'nin her iki alt kuruluşu, "son trajik kazadan" sonra uluslararası topluma çağrıda bulunarak, Akdeniz'deki duruma ilişkin yaklaşımların acilen gözden geçirilmesini istedi.
Avrupa sahillerine ulaşmaya çalışan yüzlerce düzensiz göçmen 2020'de Akdeniz'de çeşitli tekne kazalarında can vermişti.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
- İmamoğlu’na açılan davada mahkeme kararını verdi
- 'Yakalama kararı' çıkarıldı
- Muharrem İnce’nin partisinin adı belli oldu
- Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a ‘ziyaret’ çıkışı
- Kredi borcu olanlara uyarı
- Meteoroloji, kardan sonra gelen tehlikeyi açıkladı
- Pozantı-Ankara otoyolunda kaza
- 'Bir sanat insanı kalkıp, bu paraları sormuyor'
- Kritik birime sahte turnike
Video Haberler
- Karada ve suda gidebilen amfibik otobüs ilgi çekiyor
- Eskişehir’de fizik kurallarını hiçe sayan yol
- İzmir'de polisi şaşkına çeviren olay
- Okan Bayülgen'in sözleri Gülben Ergen'i kızdırdı
- AKP'li Belediye Başkan'ından cinsiyetçi açıklamalar!
- Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce yanıtı
- Evden 5 kamyon çöp çıkarıldı
- Kocaeli'den sonra bir vahşet haberi de Diyarbakır'dan!
- Hastane kapısında bekleyen 'Boncuk' sahibine kavuştu
- Nükleer santralindeki patlama anı kameralara yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
- İmamoğlu’na açılan davada mahkeme kararını verdi
- 'Yakalama kararı' çıkarıldı
- Muharrem İnce’nin partisinin adı belli oldu
- Karamollaoğlu’ndan Erdoğan’a ‘ziyaret’ çıkışı
- Kredi borcu olanlara uyarı
- Meteoroloji, kardan sonra gelen tehlikeyi açıkladı
- Pozantı-Ankara otoyolunda kaza
- 'Bir sanat insanı kalkıp, bu paraları sormuyor'
- Kritik birime sahte turnike