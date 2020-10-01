BM, Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşmayı tescil etti

Birleşmiş Milletler, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti.Birleşmiş Milletler, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti.

cumhuriyet.com.tr
01 Ekim 2020 Perşembe, 22:39
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