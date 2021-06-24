BM: Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, en az 300 can kaybı olabilir

Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamaya göre Yemen açıklarında görülen bir göçmen teknesinini alabora olması sonucu en az 300 kişi hayatını kaybettiği söyleniyor.

Reuters'ın BM yetkilisine dayandırılan haberine göre; Yemen açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olduğu belirtildi. Gelişmeye dair Yemen'den henüz bir açıklama yapılmadı.