BM: Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu, en az 300 can kaybı olabilir
Birleşmiş Milletler (BM) Yemen açıklarında alabora olan göçmen teknesinde 300'den fazla kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini bildirdi.
Yemen açıklarında göçmen teknesi alabora oldu. En az 300 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamaya göre Yemen açıklarında görülen bir göçmen teknesinini alabora olması sonucu en az 300 kişi hayatını kaybettiği söyleniyor.
Reuters'ın BM yetkilisine dayandırılan haberine göre; Yemen açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olduğu belirtildi. Gelişmeye dair Yemen'den henüz bir açıklama yapılmadı.
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