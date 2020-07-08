BM’den ABD tepkisi

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

ABD’nin Washington-Tahran hattında savaş rüzgârları estiren İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Tugayları Komutanı Kasım Süleymani suikastına Birleşmiş Milletler’den (BM), uluslararası hukuka aykırı çıkışı yükseldi.

Reuters’ın haberine göre, BM Özel Raportörü Agnes Callamard, silahlı insansız hava araçları (SİHA) üzerine raporunda Trump yönetimi tarafından geçen ocakta Irak’ta SİHA ile düzenlenen saldırıyı da ele aldı. Raporda, ABD’nin Süleymani’nin konvoyuna düzenlediği saldırıyı meşru göstermek için çıkarlarına yönelik süregelen saldırı olduğunu kanıtlayacak delilleri sunmakta başarısız olduğu kaydedildi. Saldırının BM Sözleşmesi’ni ihlal ettiği bildirildi. İran’ın 8 Ocak’ta Ukrayna uçağının düşmesine neden olan misilleme füze saldırısının da haklı olmadığı ifade edildi.

Öte yandan Callamard, “İHA’lar konusunda dünya hassas bir dönemde ve bardağı taşıran son noktaya yakın. BM Güvenlik Konseyi eyleme geçmekte yetersiz kalıyor. Uluslararası toplum kasten ya da değil; büyük ölçüde sessiz kalıyor” dedi. SİHA ile yapılan hedefli saldırıların hesabının sorulması, bu silahlar için kapsamlı düzenlemeler getirilmesi çağrısı yaptı.

TÜRKİYE’YE DE DEĞİNİLDİ

Raporda, 2020 itibarıyla en az 102 ülkenin İHA envanteri olduğuna, 40 kadarının SİHA sahibi olduğuna ya da olma sürecinde bulunduğuna işaret edildi. Raporda “2015’ten beri Türkiye, İsrail, İran, Irak, İngiltere, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, Nijerya, Pakistan’ın hedefli saldırılar dahil olmak üzere SİHA kullandığı iddia ediliyor” ifadesi dikkat çekti. İHA saldırılarında insan hatası potansiyelinin, sivil kayıpların bilinenden daha fazla olduğuna değinildi.



