BM'nin yeni iklim raporu yayımlandı
Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nde (IPCC) yeni iklim raporu yayımlandı.
BM bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), açıkladığı yeni raporda iklim değişikliğinin "yaygınlaştığı, hızlandığı ve yoğunlaştığı" uyarısında bulundu.
Birleşmiş Milletler'in yeni iklim raporunda küresel ısınmayla birlikte sıcak hava dalgalarının artacağı, sıcak mevsimlerin uzayacağı, soğuk mevsimlerin ise kısalacağı vurgulandı.
Video Haberler
- Tehlikeli yolculuk kamerada
- Ziftte bulanmış kaplumbağa temizlenerek doğaya salındı
- Kuraklık nedeniyle flamingolar yer değiştirdi
- Karayolunda 21 metrelik tekneyi görenler şaşırdı
- Geldiği bisikleti bıraktı, çaldığı motosiklet ile kaçtı
- Ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
- Köyceğiz dağlarının yoğun dumanı havadan görüntülendi
- Yol kenarındaki şüpheli poşet fünye ile patlatıldı
- Caddebostan Sahili'nde tedirgin eden görüntüler
- Ağustos ayında yağmur altında banyo yaptı
En Çok Okunan Haberler
- Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi
- Kimlik ve ehliyette yeni dönem!
- Busenaz eleştirilere yanıt verdi, Bürsin o tweeti sildi
- Bitcoin tarihi zirveye yürüyor
- Gazeteci olsan da burada çekim yapamazsın
- Peker'den tepki: 3-4 kişi haricinde kimse bilmiyordu!
- Kuzu'nun en yakınındaki isimden dikkat çeken iddia
- AKP'li Yazıcı'nın oğluna ait şirkete şikayet yağıyor!
- Kılıçdaroğlu’nu kim fişledi?
- Oğraş cinayetinde yeni gelişme