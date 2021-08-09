BM'nin yeni iklim raporu yayımlandı

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nde (IPCC) yeni iklim raporu yayımlandı.

AA
09 Ağustos 2021 Pazartesi, 11:17
BM'nin yeni iklim raporu yayımlandı
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BM bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), açıkladığı yeni raporda iklim değişikliğinin "yaygınlaştığı, hızlandığı ve yoğunlaştığı" uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler'in yeni iklim raporunda küresel ısınmayla birlikte sıcak hava dalgalarının artacağı, sıcak mevsimlerin uzayacağı, soğuk mevsimlerin ise kısalacağı vurgulandı.



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