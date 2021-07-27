BM'den Covid-19 açıklaması: Tartışmasız en tehlikeli dönemlerden biri

27 Temmuz 2021 Salı, 11:09

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Vekili ve Acil Yardım Koordinatör Yardımcısı Ramesh Rajasingham, BM Güvenlik Konseyi’ne verdiği brifingde, Delta varyantının en az 124 ülkeye yayıldığını ve Covid-19 aşılarının ulaştırılamadığı çatışma bölgelerinde salgının geçen seneden daha tehlikeli bir hal aldığını belirtti.

"TARTIŞMASIZ EN TEHLİKELİ DÖNEMLERDEN BİRİ"



Salgının "bitmekten çok uzak olduğunu" ve yoksul insanlar için "tartışmasız en tehlikeli dönemlerden birinin" yaşandığını söyleyen Rajasingham, çatışmaların yaşandığı az gelişmiş ülkelerin geçen yıla kıyasla bu yıl Covid-19 salgınından daha çok etkilendiğini vurguladı.

"BUZDAĞININ GÖRÜNEN KISMI"



Rajasingham, az gelişmiş ülkelerin neredeyse 4’te 3’ünde bu yıl içinde kaydedilen Covid-19 vaka ve ölümlerinin şimdiden 2020 yılı boyunca kaydedilen toplam ölümleri geçtiğini, söz konusu rakamların "buzdağının görünen kısmı olduğunu" ifade etti.

80 MİLYON DOZ AŞI TESLİM EDİLDİ



Aşılara erişimdeki eşitsizliğe dikkati çeken Rajasingham, uluslararası topluma yardım çağrısında bulundu. Rajasingham, BM verilerinin insani yardıma ihtiyaç duyan ülkelere 80 milyon doz aşı teslim edildiğini gösterdiğini aktararak, aşıların son kullanma tarihleri geçmeden çatışma bölgelerine güvenli şeklide ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Az gelişmiş ülkelerin BM tarafından teslim edilen dozların yarısından daha azını uygulayabildiğine işaret eden Rajasingham, etkin dağıtım sistemleri olmadan söz konusu ülkelere aşı göndermenin yeterince faydalı olmayacağını kaydetti.