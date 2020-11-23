BMW alaycı paylaşımı nedeniyle takipçilerinden özür diledi

BMW'nin Twitter'da yaptığı bir paylaşım, ortalığın karışmasına neden oldu. Paylaşımında, alaycı bir tabir olan "OK. Boomer" ifadesini kullanan BMW, tüketicilerin tepkisi üzerine özür dilemek zorunda kaldı.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2020 Pazartesi, 15:04
BMW alaycı paylaşımı nedeniyle takipçilerinden özür diledi
Abone Ol google-news

Şirket 15 Kasım'da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "OK. Boomer. Evet değişmek için bahanen nedir?" notunu yazdı.

Geçen yıl viral olan "OK. Boomer" ifadesi ve sosyal medyda da sıkça özellikle gençler arasında kullanılan alaycı bir yaklaşım.

Paylaşımdan rahatsız olan, BMW takipçileri paylaşımın altına yorum yaparak tepkilerini gösterdi. Şirket tepkiler ardından ikinci bir paylaşım yaparak takipçilerinden özür diledi. 

BMW özür dilediği paylaşımında, "Hangi yaşta olursan ol seni duyuyoruz. Özür dileriz, niyetimiz mem argosuyla kimseyi kaba bir şekilde aşağılamak değildi.

Yeni değişkenlik dünyasına giden yol engebeli, ancak bu yolculukta bize katılacağınızı umuyoruz" ifadelerini kullandı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler