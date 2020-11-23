BMW alaycı paylaşımı nedeniyle takipçilerinden özür diledi

23 Kasım 2020 Pazartesi, 15:04

Şirket 15 Kasım'da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "OK. Boomer. Evet değişmek için bahanen nedir?" notunu yazdı.

Geçen yıl viral olan "OK. Boomer" ifadesi ve sosyal medyda da sıkça özellikle gençler arasında kullanılan alaycı bir yaklaşım.

No matter what age you are, we hear you. We are sorry, it wasn’t our intention to insult anyone with meme slang.



The way into the new world of mobility is bumpy, but we hope you join us on the journey. — BMW (@BMW) November 18, 2020

Paylaşımdan rahatsız olan, BMW takipçileri paylaşımın altına yorum yaparak tepkilerini gösterdi. Şirket tepkiler ardından ikinci bir paylaşım yaparak takipçilerinden özür diledi.

BMW özür dilediği paylaşımında, "Hangi yaşta olursan ol seni duyuyoruz. Özür dileriz, niyetimiz mem argosuyla kimseyi kaba bir şekilde aşağılamak değildi.

Yeni değişkenlik dünyasına giden yol engebeli, ancak bu yolculukta bize katılacağınızı umuyoruz" ifadelerini kullandı.