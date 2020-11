BMW alaycı paylaşımı nedeniyle takipçilerinden özür diledi

Şirket 15 Kasım'da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "OK. Boomer. Evet değişmek için bahanen nedir?" notunu yazdı.

Geçen yıl viral olan "OK. Boomer" ifadesi ve sosyal medyda da sıkça özellikle gençler arasında kullanılan alaycı bir yaklaşım.

No matter what age you are, we hear you. We are sorry, it wasn’t our intention to insult anyone with meme slang.



The way into the new world of mobility is bumpy, but we hope you join us on the journey.