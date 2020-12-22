Bob Dylan duyurdu: George Harrison'la birlikte kaydettikleri albüm yolda
Bob Dylan, kişisel arşivinin önemli parçalarından biri olan George Harrison ile 1970’lerde kaydettiği "1970 (50th Anniversary Collection)" adlı bir albümün yolda olduğunu duyurdu.
George Harrison & Bob Dylan
Dylan’ın o yıllarda kaydettiği müziğe odaklanan ve üç CD’den oluşacak set, hem "Self Portrait" hem de "New Morning" albümlerinin ortaya çıkmasına neden olan prova kayıtlarını dinleyiciye sunacak. O yıl çıkardığı iki albümün yanı sıra "Alligator Man" gibi popüler Dylan şarkılarının alternatif versiyonlarını ve enstrümantal versiyonlarını barındıracak.
playtuşu'nun aktardığına göre, yaklaşık 70 şarkılık bu kaydın en değerli kısmı, Bob Dylan ve George Harrison’ın 1 Mayıs 1970’te kaydettikleri ve bugüne kadar hiç yayımlanmayan stüdyo kayıtları. İkili, Dylan’ın "One Too Many Mornings", "Gates of Eden" ve "Mama, You Been on My Mind" gibi şarkılarını kaydetmesinin yanında, The Everly Brothers’ın "All I Need Is Dream" ve Carl Perkins’in "Matchbox" gibi şarkılarını cover’lamıştı.
Koleksiyonun tamamı, yeni kapak görseli ve Michael Simmons’ın notlarını içeren özel içeriklerle gelecek. Dylan’ın web sitesinde 20 ABD doları tutarında ön siparişe açılan albümün içeriği hemen aşağıdan öğrenilebilir. Albümü tamamı ise 26 Şubat’ta yayımlanacak.
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