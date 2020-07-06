Bodrum Antik Tiyatro'da İdil Biret konseri
Dünyaca ünlü piyano sanatçısı İdil Biret 20 ve 23 Temmuz tarihlerinde Bodrum Antik Tiyatro'da dinleyicilerle buluşacak.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi’nin ortaklaşa düzenleyeceği müzik festivalinde Dünyaca Ünlü piyano sanatçısı İdil Biret sahne alacak. İdil Biret Müzik Festivalinin bu yılki teması Beethoven’ın 250’inci doğum yıl dönümü 5 piyona konçertosu oluşturuyor.
20 Temmuz Pazartesi ve 23 Temmuz Perşembe günü Bodrum Antik Tiyatro’da gerçekleşecek olan festivalde 20 Temmuz’da İdil Biret, Kemal Cem Yılmaz 23 Temmuz’da İdil Biret, Can Okan ve Buğra Yüksel sahne alacak. Dünyaca Ünlü piyano sanatçısı İdil Biret’e Münif Akalın yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrası eşlik edecek. Festivalinin biletleri ücretsiz olarak Bodrum Liman Ofisi, Marmaris UKOME MUSKİ, Fethiye Turizm ofisi, Milas Atatürk Spor Kompleksi ve Menteşe Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nden temin edilebilecek.
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