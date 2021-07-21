Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: Artık kamu arazilerinin satılmasını ve imara açılmasını istemiyoruz

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 02:00

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, pandemi ile Bodrum’un nüfusunun 2.5 kat arttığını vurgulayarak, “Bodrum'a daha fazla insan gelmesini önermiyoruz. Sonuçta Bodrum’un da taşıyabileceği bir yük var. Altyapı, trafik açısından bir haddi var” diye konuştu.

Aras, önceki dönemlerden imara açılmış özel mülklerin büyük kısmının henüz yapılaşmadığına işaret ederek, “Bir de kamu arazilerini imara açarsanız bu sefer kontrolsüz bir duruma doğru gidersiniz. Burada tek ses var kamu arazilerinin satılması ve imara açılmasını istenmiyor” ifadesini kullandı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Bodrum’un sorunlarını konuştuk.

- Bodrum son yıllarda SİT alanlarının kamu arazilerinin de imara açılmasıyla ve inşaatla gündeme geliyor, bu kadar inşaata ihtiyaç var mı?

Şu anda imara açılmış özel mülklerin büyük kısmında daha yapılaşma başlamamış. Bir de kamu arazilerini imara açarsanız bu sefer kontrolsüz bir duruma doğru gidersiniz. İmarlardan dolayı daha önce öngörülmemiş bir nüfus da buraya göçüyor. Bu ciddi altyapı yükü getiriyor. Bize sorulmadan ya da yerel yönetimin iradesi dışında yapılan her şeye mesafeliyiz ve itiraz ediyoruz. Bununla ilgili hukuki süreçlerimiz devam ediyor. Burada sivil toplum kuruluşlarıyla, siyasi partilerle tek ses var kamu arazilerinin satılması imara açılması istenmiyor. Biz de bununla ilgili her türlü mücadeleyi kent paydaşlarımızla birlikte sürdürüyoruz.

"AŞIRI YAPILAŞMADAN CİDDİ RAHATSIZIZ"

- İskanları, ruhsatları da belediye vermiyor mu?

Ama imar planını biz yapmıyoruz. İmar planı yapıldıktan sonra biz ruhsat vermiyoruz imar vermiyoruz diyemiyoruz. Biz sonuçta imar planlarına göre ruhsat ve iskan veriyoruz. ‘Sana iskan, ruhsat veremem’ diyemezsiniz. Anayasal bir haktır bu. Biz aşırı yapılaşmadan ciddi rahatsızız. Bunla ilgili çalışmalar yapıyoruz. İnsan çevre dengesi gözetilmek zorunda. Yapılan projelere müdahale etmeye, imar planlarının yanlışlarını düzeltmeye çalışıyoruz. Bizim burada yapmaya çalıştığımız Bodrum’un çevresine, doğasına, insanına saygılı projelere geçit vermek.

- Kaçak yapılaşma da yaygın mı?

Sebepsiz bir şekilde Bodrum çok yapılaştı. Artık Bodrum’un korunmasını istiyoruz. İki yıldır toplam 465 adet kaçak yapı yıkıldı. Bu bir rekordur. Tespiti yapılan 2 bin 80 yapının hukuki işlemleri ise devam ediyor. Son dönemde, imara aykırı 1954 yapıda ise mühürleme işlemi uygulandı.

15 Haziran’da inşaat yasakları başladı. İnşaat yasaklarının talimatını Turizm Bakanlığı verir. “15 Haziran -15 Ekim arasında inşaat yasakları uygulanacak” der. Turizmi negatif etkileyecek olan hafriyat gibi çalışmaların, engellenmesi demek. Devam eden şantiyelere denetimlerimiz sürüyor.

"KAYNAKLAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

- Merkezi yönetimin buraya bakışı nasıl, kaynak yaratıyor mu?

Bize sadece İller Bankasından pay gelir. Nüfusumuz bir yılda 2.5 katına çıktı. Bizim Merkezi yönetimden beklentimiz kendi alanında gelip yatırım yapsın. Bize para versin demiyoruz. Mesela kara yollarının, devlet su işlerinin buradaki altyapı sorunlarını gelip çözmesi lazım. Türkiye genelinde belediyelerin yaşadığı kaynak sorunları çözülmeli. Bizim sıkıntımız yaz kış dönemindeki nüfustaki artış ve değişim. Salgından dolayı ciddi göç aldık. Nüfusa göre kaynak veriliyor kayıtlı nüfus 180 bin civarında. Ama şu anda nüfusumuz en az 600 bin. Yatırımlar planlanırken buradaki emlak beyannamelerine göre yapsalar 170 bin civarında bağımsız bölüm vardır. Normalde bir binada 3 kişi yaşar bu da 510 bin kişi yapıyor zaten.

Hükümetin Bodrum’a bakış açısını da önemli. Buraya yatırımlar geliyor ama bunlar yeterli değil. Biran önce Bodrum’un problemlerini çözmeliyiz ki daha fazla gelir getirebilsin. Burası çok döviz yaratan bir yer. Bodrum’un turizmden aldığı payın artması için buranın altyapı sorunun çözülmesi lazım. Buraya ne kadar yatırırsanız karşılığını alırsınız.

"BODRUM’A OTOBAN YAPAMAYIZ"

- Altyapı sorunlarını çözmek için ne tür adımlar atıyorsunuz?

“İyi belediyecilik” anlayışıyla geleceğe yatırım yapmaya devam ediyoruz.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Turgutreis bölgesinde başlattığı dev altyapı, kanalizasyon, arıtma tesisi yatırımları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Torba-Çiftlik bölgesinde sürdürdüğü toplamda 1 milyar TL'yi geçen altyapı çalışması tamamlandığında nüfusun yüzde 91’ine hizmet eder hale gelecek.

Bodrum’un yol aksları bellidir. Mimari yapısı ortadadır. Bodrum’a otoban yapamayız, viyadükler yapamayız. Bodrum’a çevre yolu yapamayız. Bodrum böyle bir yer değil, Bodrum’un son kalan yeşil yamaçları yarımadanın orta noktasından geçen Yalıkavak’la, Ortakent’in arasındaki o değirmenlerin de bulunduğu Leleg kalıntılarının, Karia kalıntılarının bulunduğu yamaçlardır. Siz buradan 6 şeritli bir otoban viyadük falan yaparsanız artık Bodrum’un tabutuna son çiviyi çakmış olursunuz. Bu durumda trafikle ilgili hem karayollarımız hem Muğla Büyükşehir Belediyemiz, hem de Bodrum belediyesi etüt çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Büyükşehir, trafik mastır planı ile ilgili çalışmalar yapıyor. Karayollarımız ışık kavşak düzenlemelerini, battı çıktılarla çözmek zorundadır. Bodrum’un son kalesini tahrip edecek olan viyadüklere çevre yollarına paralı yollara falan karşıyız. Mevcut yolların rehabilitasyonunu bekliyoruz. Belediye olarak üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz. Yaptırdığımız simülasyon çalışmalarını Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne ilettik.



Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras



"NÜFUS DAHA FAZLA ARTSIN İSTEMİYORUZ"

- Bodrum’a göç de durmuyor, buraya gelmek isteyenlere neler öneriyorsunuz?

Daha fazla insan gelmesini önermiyoruz. Sonuçta Bodrum’un da taşıyabileceği bir yük var. Altyapı, trafik açısından bir haddi var. O artık doldu. Nüfusun daha fazla artmasını istemeyiz. Nüfusu daha fazla artarsa Bodrum'un turizm özelliği de kaybolur. Şu anda 600 bini aşkın nüfusla sorunlar yaşıyoruz. Trafik ortada. Türkiye’de işler genelde tersten gidiyor. Normalinde önce altyapı, planlamalar yapılır sonra yapılaşmaya gidilir. Bizde ise herkes göç edip geliyor sonra benim yolum, kanalizasyonum, elektriğim yok, trafik sorunu var diyor. Bir yılda 2.5 katına çıkan bir nüfustan bahsediyoruz. Buna hizmet etmek o kadar da kolay değil. Bu sorunları adım adım çözüyoruz.

- Ciddi göç olunca burada hem ev fiyatları hem de kiralar çok arttı...

Doğru. Çünkü talep çok arttı. Bodrum’da her türlü fiyatlar arttı. Sürekli enerjiye, akaryakıta zam geliyor. Bunların genel olarak yansıması kötü oluyor. Bu zamlara da yaşamak kolay değil. Bu durum işçi emekçi için hayatı zorlaştırıyor.

"HEDEF 2.5 MİLYON TURİST"

- Bu yıl kaç turist bekliyorsunuz?

Normalinde 110 bin yatağımız var, Her yıl Bodrum’a 1 milyon yabancı turist gelirdi. Geçen yıl 250 binde kaldık. Yerli turist de burayı çok tercih ediyor. Bu yıl beklentimiz daha iyiydi. Ama Avrupa tam açılmış değil. Biz normalde 2.5 milyon yabancı turist ağırlayabiliriz. Bu bir hayal değil. 2.5 milyon turist gelse ülke ekonomisine 5 milyar dolar katkı olur. Bu sayıda turisti çekmek için turizm 12 aya yaymak istiyoruz. Buranın deniz kum güneş turizmi zaten iyi, kış turizmi, doğa, gastronomi, kültür sanat, sağlık, kongre, fuar turizmi, düğün gibi etkinlik turizmini yayabilirsek 1 yılda 2.5 milyon yabancı turist sayısını yakalayabiliriz. Şu anda Visit Bodrum ismiyle dijital bir platform üzerinde çalışıyoruz.

"HALKIMIZIN VE ESNAFIMIZIN YANINDA OLDUK"

- Pandemide birçok işletme zarar gördü, siz ne tür destekler verdiniz?

Bodrum'da, kısıtlamalardan doğrudan etkilenen toplam 2 bin 828 işyeri mevcut. Bodrum Belediyesi olarak, sürecin en başından bu yana halkımızın ve esnaflarımızın yanında olduk. 15 milyon lirayı aşkın gelir kaybına neden olmasına rağmen, işyeri kirası, işgaliye, ecrimisil, evsel katı atık, reklam vergilerini almadık ya da öteledik.

Başta Muğla Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm kurumlarımızla sıkı bir işbirliği içerisindeyiz. 2019-2024 stratejik planımızda da yer verdiğimiz şekilde, alt yapı sorunları çözülmüş, üst yapısı da kısmen tamamlanmış yer yer çevre sorunlarının artık olmadığı tarihe, kültüre, medeniyete vurgu yapan bir yönetim anlayışıyla hedefimize ulaşmak istiyoruz.

"EN BÜYÜK FARKIMIZ SOSYAL BELEDİYECİLİK"

- Ürettiğiniz hizmetler için ne kadarlık bütçeniz var?

Bizim bütçemiz 465 milyon TL. Bunun üçte biri personel gideridir. Diğeri de hizmetlerle ilgili bütçedir. 500 kişinin üzerinde istihdamımız var.

En büyük farkımız sosyal belediyecilik. Çünkü hiç kimseyi dil, din, ırk, cinsiyet mezhep ayrımı yapmadan herkese eşit hizmet peşindeyiz. Kent yoksulluğuyla mücadele ediyoruz. Kenti hep birlikte kol kola omuz omuza kalkındırmaya çalışıyoruz.