Bodrum'da kısıtlamaya rağmen 'tünel'den eğlenceye ceza verildi
Bodrum Yalıkavak'ta bulunan bir otelin, koronavirüs kurallarına aykırı olarak müşterilerine hizmet verdiği ihbarı üzerine polis harekete geçti. Personel girişinden 'tünel' ile mekana giriş yapıldığı tespit edilirken, işletmeye 15 güne kadar kapatma cezası verildi
Habertürk'te yer alan habere göre, polis, Bodrum Yalıkavak'ta bulunan bir otelin gece kulübü ile ilgili şikayetler üzerine dün gece yarısından sonra harekete geçti. 01.00'den sabah 05.00'e kadar eğlencenin sürdüğü belirlenen mekana polis 03.00'te gitti. Baskında, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan 00.00'dan sonra müzik ve eğlence kısıtlamasının nasıl delindiği de ortaya çıktı.
MEKANA 'TÜNEL' İLE GİRİŞ
Personel giriş-çıkışlarının yapıldığı koridorun mekana usulsüzce dahil edildiği tespit edilirken burada eğlenen müşterilerin de bulunduğu görüldü. Personel girişinden adeta tünel ile geçilen mekan içindeki kalabalıkta eğlencenin pandemi yokmuş gibi devam etmesi tepki çekti.
Polis, gece kulübünde yaşananlar dolayısıyla, eğlence mekanı ile birlikte bağlı olduğu otel hakkında tutanak tuttu. Hıfzısıhha Kurulu'nun kararlarına ve güvenli turizm protokolüne aykırı davranan işletme hakkında 15 güne kadar kapatma cezası kesildiği öğrenildi.
Video Haberler
- Rize'de sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Meteor düşüşü Bursa’da görüntülendi
- Antalya'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı
- Zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
- Taksim’de virüsü unuttular, maskesiz gezdiler
- Polisleri görünce aracını park edip, yaya rolü yaptı
- Bursa’da benzeri görülmemiş olay!
- Tacizciyi otobüste ifşa edip kameraya aldı
- Beşiktaş'ta ters durak şaşkınlığı
- Fırtınada minarenin sallandığı anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'a boykot kararı
- Selçuk yanıtladı: Okullar ne zaman açılacak?
- KKTC'nin adı değişiyor
- Kız çocuğunun başının taşla ezildiği mahallede protesto
- Türkiye'ye gelen Afgan göçmenlerle ilgili kritik iddia
- 'Rektör vekili'nin ilk icraatı akademisyen kıyımı
- Son anketi paylaştı! Cumhur ittifakını üzecek sonuç
- Haberimize jet hızıyla erişim engeli
- AKP'den geri adım!
- Tutuklanan tütüncülerden ikisi serbest