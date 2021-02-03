Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: Bir adım ötesi çevre felaketi

03 Şubat 2021 Çarşamba, 10:15

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) tarafından gerçekleştirilen, Bodrum Kanalizasyon Şebeke Hattı çalışmaları kapsamında, Koyunbaba Mahallesi'nde yapımı devam eden alt yapı çalışmaları içinde yer alan terfi istasyonunun konumu, yapısı ve işlevleri hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "‘Bunlar olmasın, biz burada eskisi gibi yaşayalım’ diyemeyiz. Bunun bir adım ötesi artık çevre felaketleri olur, biz bu denizlere giremez hale geliriz” uyarısında bulundu.

Gümüşlük Forumu Atölyesi’nde gerçekleşen toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, MUSKİ Genel Müdürlüğü Plan Proje Yatırım İnşaat Dairesi Başkanı Cem Yaşar, Belediye Başkan Yardımcısı Önder Batmaz, Koyunbaba Muhtarı Yılmaz Çinçik, Gümüşlük Muhtarı Zeki Pay, proje yüklenici firma yönetim kurulu başkanı ve yetkilileri, Gümüşlük Forumu üyeleri ve bölge sakinleri katıldı.

Projenin bütünüyle ilgili geniş kapsamlı bir bilgilendirme gerçekleştiren MUSKİ Genel Müdürlüğü Plan Proje Yatırım İnşaat Dairesi Başkanı Cem Yaşar, “Yaptığımız ön çalışmalar sonucunda karşımıza çıkan mali tabloda Bodrum’un yaklaşık bir buçuk iki milyar lira civarında bir altyapı ihtiyacı var. Dünya Bankası tarafından Muğla ili için bize verilen 88 Milyon Euro’nun yüzde ellisinden fazlası Bodrum ilçemize harcanacak” dedi.

Yapımına başlanan proje kapsamında Bodrum’da yaklaşık 160 kilometrelik yeni kanalizasyon hattı döşeneceğini belirten Yaşar, “2014 yılına kadar Bodrum’a yapılan 42 bin metreküp gün kapasiteli tesisin, yaklaşık iki buçuk katı tesis yapıyoruz. Bu kapasite yaklaşık 85-95 bin metreküp gün seviyesine çıkacak. Toplamda 20 adet terfi istasyonuyla birlikte bunların bağlantısı olan 37 bin metreküp günlük ileri biyolojik atık su arıtma tesisi yapılacak. Ve bu atık su arıtma tesisi, karada yaklaşık 2 kilometre denizde 1 buçuk kilometrelik derin deşarj hattıyla beraber denize verilecek. Aslında bakanlığımızın öngörüsüne göre 500 metre deniz deşarj hattı yeterli ancak biz 1 kilometreden fazla yapıyoruz. Tesisten çıkan atık sular bahçe sulamalarında kullanılabilecek nitelikte olacak ve bununla ilgili projelerimiz var. Eğer gerekli finansmanı sağlayabilirsek bazı büyük sitelerimiz bu sayede buradan sulama sularını da elde edebilecekler” diye konuştu.

"TAMAMEN GÖMÜLÜ BETONARME"

Yaşar, Koyunbaba Mahallesi’nde inşa edilmesi planlanan terfi istasyonuyla ilgili bölge halkına şu bilgileri verdi:

“Terfi istasyonlarına aktarma istasyonları da diyebiliriz. Yani 160 kilometrelik kanalizasyon hattını, ileride yapacağımız Turgutreis Atık Su Arıtma Tesisi’ne iletmek için yapılan bir imalattır. Bunlar mecbur yapılmak zorunda. Çünkü biz toplanan atıkları terfi istasyonlarına iletiyoruz, oradan da atık su arıtma tesisine iletilecek. Terfi istasyonları kesinlikle arıtma tesisi niteliği taşımıyor. Bu tesislerin işlevi, atık suyun tamamen pompalar vasıtasıyla diğer terfilere aktarılarak, son noktada arıtma tesisine ulaşması. Hiçbir şekilde kanalizasyon hattımız denize direk basılmayacak. Yani tüm sistem direk arıtma tesisimize gidecek, oradan da arıtılan su 1 buçuk kilometrelik deniz hattımızla beraber denize deşarj edilecek."

Plajlarda yapılması planlanan terfi istasyonlarının gömülü şekilde yapılacağını duyuran Yaşar, “Plajlarımızda toplamda 7 adet terfi istasyonumuz bulunacak. Dünya Bankası ve İller Bankası tarafından onaylanan projemizde, bu binalar betonarmeydi. Ama biz Ahmet Başkanımızla ve muhtarlarla görüşmeler yaptık. Plajlarımızda kokusuz, gürültüsüz gayet sağlıklı terfi istasyonları yapacağız ama görüntü açısından ne yapabiliriz diye düşündük. Bunu teknik olarak çalıştık. Çukurbük’te biraz daha derine giderek suyun içerisinde gömülü bir inşaat yapılacak. 7 adet plajımızda bulunacak bu terfi istasyonlarımızın tamamını gömeceğiz. Yani plajlarımızda bina şeklinde bir yapı görmeyeceksiniz. Hiçbir görüntü kirliliği oluşmayacak ve hiçbir koku problemi yaşanmayacak. Gayet sağlıklı ve nitelikli terfi istasyonları yapacağız. Bunları aktarma noktası olarak düşünün, pis su havuzu gibi düşünmeyin lütfen. Bu terfiler yapılmazsa zaten bizim bu 160 kilometrelik kanalizasyon hattının hiçbir anlamı yok. Çalışmalar sırasında kanalizasyon hattını kazarken gördük ki bu hatların tamamı sızdırmalı. Bunlar yapılmazsa bu sorunlar büyüyecek. Bu projenin kısa bir süre gecikmesi bile bizler için de sizler için de çok kötü bir durum. Çukurbük terfi yapılamazsa yaklaşık 40-50 siteyle 30-40 sokağın kanalizasyonlarını iptal etmek zorunda kalacağız” diye konuştu.

Bu projenin gerçekleşmesiyle Bodrum’un büyük bir sorununun çözüleceğini belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Şu anda biliyorsunuz müstakil evler fosseptik kullanıyor. Bu fosseptiklerin yüzde 99’u sızdırmalı. Hepsi yer altından denize ulaşıyor. Sitelerimizin birçoğu kontrollü olsa da atık suyunu mecbur olarak ya dereye ya da yağmur kanalına bırakıyor. Oralardan zaten denize yine ulaşıyor. Şu anda yapacağımız işle, bütün evlerin atık suları artık ana hatla beraber 37 bin metreküp gün kapasiteli Turgutreis Atık Su Arıtma Tesisi’ne basılacak. Modern bir şekilde inşa edilecek bu atık su artıma tesisiyle birlikte, buradan çıkan su kalitesi sulama sistemlerinde de kullanılabilecek” dedi.

BAŞKAN ARAS: YAPILMAZSA, BİR ADIM ÖTESİ ÇEVRE FELAKETİ

Projenin Dünya Bankası ve İller Bankası’nın kontrolünde sürdürüldüğünü söyleyen Başkan Aras, “Projenin her aşaması Dünya bankası ve İller Bankası yetkilileri tarafından takip ediliyor. Onlar hiçbir şekilde ‘ya hadi böyle oluversin’ demiyorlar. Böyle itirazlar geçmişte bazı yerlerde oldu mesela. Neredeyse bütün projeyi iptal edeceklerdi. Bizim de en büyük korkumuz bu. Dünya Bankası kredisi, proje çevreye duyarlı olmadığı zaman zaten imkansız. Uygulamada yapılan herhangi bir yanlışlığı anında durdurarak sonuçlandırıyorlar. Artan nüfusun ve yapılaşmanın etkisiyle ortaya çıkan bu sorunların çözüme kavuşturulması gerekiyor. ‘Bunlar olmasın, biz burada eskisi gibi yaşayalım’ diyemeyiz. Bunun bir adım ötesi artık çevre felaketleri olur, biz bu denizlere giremez hale geliriz” diye konuştu.

Bu konuyu sonuna kadar sahiplendiklerini belirten Başkan Aras, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu sistemle ilgili ‘Eğer bir sistem sürekli denetlenir ve bakımı yapılırsa, kesinlikle koku çıkarmaz’ diye teknik bir rapor var önümüzde. Biz de buna inanmak ve güvenmek zorundayız. Eğer herhangi bir şekilde bir olumsuz durum olursa da müdahale edip düzeltmek yine bizim görevimiz. Bu sorunların olmaması için bütün mücadelemizi sürdüreceğiz. Ben de Ortakent’te oturuyorum. Orada, evimiz ve dükkanımız var her gün vidanjör geliyordu ve inanın artık gına gelmişti. Bu sorun başkan adayı olmamdaki sebeplerden bir tanesidir. O yüzden bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz ve güzel günleri göreceğiz diye düşünüyorum."

YAŞAR’DAN YOLLARIN DURUMUYLA İLGİLİ SORULARA CEVAP

Vatandaşların çalışma yapılan bölgede yaşadıkları yol sorunlarıyla ilgili konuşan MUSKİ Genel Müdürlüğü Plan Proje Yatırım İnşaat Dairesi Başkanı Cem Yaşar, “Kanalizasyon sistemi yapılırken önce hatlarımızı döşüyoruz, muayene bacalarımızı koyuyoruz, sızdırmazlık testlerimizi yapıyoruz, ondan sonra örtüyoruz ve parsel bağlantı hatlarımızı tamamlıyoruz. Sonrasında kaplama işlemlerini yapıyoruz. Bunun sıralaması bu şekilde gerçekleşiyor. Bu sebeple vatandaşlarımızdan bu süreçte duyarlı ve sabırlı olmalarını diliyoruz” dedi.