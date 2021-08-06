Bodrum Belediye Başkanı: Lütfen artık yardım göndermeyin
Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşanan orman yangını nedeniyle, hem evlerinden tahliye edilen vatandaşların hem de sahada görev yapan ekiplerin ve gönüllülerin ihtiyaçları doğrultusunda kabul edilen malzemeler yeterli seviyeyi aştı.
Duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür eden Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Belediye Başkanı Ahmet Aras bugünden itibaren malzeme yardımı kabul edilmeyeceğini açıkladı.
Bodrum Belediye Başkanı Aras, "Toplanan yardım malzemelerinin artık ilk günden beri halkımız, bütün ülkemiz çok büyük bir dayanışma ruhuyla bizlere yardımlarını gönderdiler. Gıda, ilaç, malzeme, tekstil, ayakkabı her şey. İnanılmaz malzemeler geldi küçüklü büyüklü" dedi. Yardımların gelmeye devam ettiğini söyleyen Aras, "Bizim artık gıda, ilaç gibi malzemelere ihtiyacımız kalmadı. Şimdi artık o gelenleri tasnif etmekle uğraşıyoruz ki çok ciddi bir zaman alıyor. Bir an önce yaraları sarmamız lazım. O yüzden sizden ricam artık bize gıda, ilaç ve malzeme (ayakkabı,hijyen,tekstil) göndermeyin lütfen. Bunlar fazlasıyla var. Hatta biz burada kalanları yavaş yavaş başka yerlere kaydırmaya başladık. İşte Milas’a onlar da ihtiyacımız yok diyor. O yüzden lütfen artık bu yardımları keselim" diye konuştu.
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