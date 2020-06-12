Bodrum Kent Konseyi Başkanı: “Beyaz kum” canlılara zarar veriyor

12 Haziran 2020 Cuma, 09:15

Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, “Sahile serilen tozlar, deniz çayırlarını yok ediyor. Deniz çayırları için ‘kıyıda nasıl olsa yok ettik denizin dibinde çok var’ diyemiyoruz. Bu çayırlar, gu¨neş ışığıyla gelişen canlılardır. Kıyıya yakın yerlerde oluyor. Çok daha derinlerde olmuyor. Deniz çayırları suyun oksijenini u¨reten, doğal yaşama ev sahipliği yapan ve kıyı erozyonuna olumlu katkısı olan canlılardır. Koruma altındaki canlıların bulunduğu yerlere kum döktu¨ler, iş makinelerini sahile soktular. Bu yapılanlar tamamen yanlıştır. İzin almadan, plan projesiz yapılan çalışmalara asla izin vermeyeceğiz” diye konuştu. Yılmaz, “Pandemi su¨recinden sonra kum serme işi aniden başladı. Kalabalık olmadığı için serilen kumlar, gözlem yapan sivil toplum kuruluşu u¨yelerince anında göru¨lu¨p, tespit edildi” dedi.