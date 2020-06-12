Bodrum Kent Konseyi Başkanı: “Beyaz kum” canlılara zarar veriyor
Muğla’nın dünyaca ünlü Bodrum ilçesindeki sahillere “beyaz kum” diye serilen kuvars tozunun canlılara zarar verdiği iddia edildi. Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, tozların, deniz çayırlarını yok ettiğini ileri sürdü.
Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, “Sahile serilen tozlar, deniz çayırlarını yok ediyor. Deniz çayırları için ‘kıyıda nasıl olsa yok ettik denizin dibinde çok var’ diyemiyoruz. Bu çayırlar, gu¨neş ışığıyla gelişen canlılardır. Kıyıya yakın yerlerde oluyor. Çok daha derinlerde olmuyor. Deniz çayırları suyun oksijenini u¨reten, doğal yaşama ev sahipliği yapan ve kıyı erozyonuna olumlu katkısı olan canlılardır. Koruma altındaki canlıların bulunduğu yerlere kum döktu¨ler, iş makinelerini sahile soktular. Bu yapılanlar tamamen yanlıştır. İzin almadan, plan projesiz yapılan çalışmalara asla izin vermeyeceğiz” diye konuştu. Yılmaz, “Pandemi su¨recinden sonra kum serme işi aniden başladı. Kalabalık olmadığı için serilen kumlar, gözlem yapan sivil toplum kuruluşu u¨yelerince anında göru¨lu¨p, tespit edildi” dedi.
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