Bodrum ve Marmaris'te 'tam kapanma' öncesi yoğunluk arttı
Muğla'nın turizm merkezlerinden Bodrum ve Marmaris ilçelerinde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesinde yoğunluk yaşanıyor.
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle, bugün saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, turizm merkezi Bodrum'a gelmeye başladı.
Kısıtlama sürecini ve Ramazan Bayramı'nı Bodrum'da geçirmek isteyenler, ilçe girişinde araçlarıyla yoğunluk oluşturuyor. Kara yolundaki trafik akışında yaşanan aksamalara polis ekiplerince müdahale ediliyor.
Trafikteki yoğunluk drone ile havadan da görüntülendi.
Bodrum şehirler arası otobüs terminalinde de zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.
Marmaris ilçesinde de yoğunluk arttı. Trafik ekipleri, ilçe girişlerinde denetimlerini sıkılaştırdı.
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