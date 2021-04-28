Kapanma öncesi 43 ilin geçiş noktası 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de yoğunluk başladı
"Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi trafik yoğunluğu arttı.
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle yarın saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.
Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.
Trafik yoğunluğunun yarın da artarak devam etmesi bekleniyor.
Video Haberler
- CHP'li üyenin evi işaretlendi, ölün yazıldı
- Su kuyusuna düşen yavru kedi böyle kurtarıldı
- Rize’nin direnişi katledilmek istenen ağaçlarda sürüyor
- İmamoğlu: Tam kapanma kararına çok sevindim
- Mezarlık ziyaretine gitti, hayatının şokunu yaşadı
- Fatsa'da ağaç kıyımı devam ediyor! 300 ağaç kesildi
- Antalya’da çöp konteynerinde bulundu
- Vebitcoin’in CEO’sunun dansöz oynatma görüntüleri
- Astronot Rubins’e hediye edilecek Van kedisi
- Kaftancıoğlu'ndan Göksu'ya videolu yanıt
En Çok Okunan Haberler
- Kripto devi Binance'dan 'TL' açıklaması
- Soylu'dan tam kapanmayla ilgili denetim açıklaması
- İçki içene 'Ramazandayız' baskısı
- Murat Ongun'dan A Haber'e başlık önerisi
- Londra merkezli kuruluştan dolar tahmini
- Emekliye bayram ikramiyesi belli oldu!
- Torbalı'nın yeni belediye başkanı belli oldu
- Sağlık Bakanı Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması
- Alkol yasağı üzerine hukukçulardan açıklama
- 'Türkiye savunma anlaşmasından çıkabilir'