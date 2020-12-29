Bodrum'da dev alt yapı çalışmasının temeli atıldı

29 Aralık 2020 Salı, 15:41

Türkiye’nin ve Muğla’nın en önemli turizm merkezi olan Bodrum’un altyapısına 250 Milyon TL değerindeki İçmeler, Torba, Yalı, Kızılağaç, Çiftlik Bölgesi birinci etap altyapı çalışmalarının temel atma törenini Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy birlikte yaptı.

Bodrum İçmeler Halk Plajında pandemi koşullarında gerçekleşen temel atma törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Milletvekilleri, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ile ilgililer katıldı.

Temel atma töreninde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttükleri yatırımlar Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle büyük bir ivme kazandığını söyledi. Aras, “Atıksu, içme suyu, katı atık, ulaşım gibi temel sorunlarının yanı sıra sağlık, eğitim, çevre ve kültür sanat gibi alanlarda da yatırıma ihtiyaç duyduğumuzu çok net bir şekilde ifade edebilirim. Belediyemiz ve büyükşehrimizin başlattığı çalışmalar hükümetimizin de devreye girmesiyle büyük bir ivme kazandı, kazanıyor” dedi.

GÜRÜN: MUĞLA'NIN ALTYAPĞI İÇİN 8,5 MİLYARLIK YATIRIMA İHTİYACI VAR

Muğla’nın özel bir coğrafyaya sahip olduğunun altını çizen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Bu coğrafyada en önemli iki sektör var. Birisi turizm ve onunla eş değer olarak tarım sektörü. Ama turizm bizim ev sahipliği yaptığımız alt yapısı ve üst yapısıyla standartlarımızı yükseltmemiz gereken bir sektör. Böyle baktığımızda göreve geldiğimiz 2014 yılından itibaren önce tespit, sonra ihtiyaç, daha sonrada finansman çalışmalarını yaparak bölünmüş idari yapı içerisinde yapılamamış alt yapı eksikliklerini gidermek üzere hazırlıklarımızı yaptık. Yaptığımız çalışmalarımızda şu anki tespitimize göre Muğla’nın genelinde özellikle turizm alanlarında olmak üzere yapmamız gereken kanalizasyon, arıtma ve içme suyu ile ilgili yatırım tutarı 8,5 Milyar lira. Bu büyük bir rakam.

Büyükşehir olarak kendi öz kaynaklarımız ve sağladığımız finansmanlarla il genelinde alt yapı çalışmalarımıza 1 Milyar TL yatırım yapıyoruz. İl genelinde Bodrum Turgutreis’te temelini attığımız 160 kilometre kanalizasyon hattı ve yeni onayı gelen yer teslimi yaparak inşaat çalışmasına başlayacağımız yer, Gümbet bölgesinde yapacağımız yeni revizyon ile sadece Bodrum’a yaklaşık 350 Milyonluk yatırım yapıyoruz. Fethiye Hisarönü-Ovacık altyapı çalışması ve atıksu arıtma tesisi kapasite artışı ile de yaklaşık 110 Milyonluk yatırımımız Fethiye’de devam ediyor. Şu anda temelini attığımız bu bölge ile birlikte Bodrum’un çok önemli bir alt yapı sorununu çözmüş olacağız.”

BAKAN ERSOY: HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise konuşmasında “Altyapı aslında büyükşehirlerin konusu olmakla beraber, 2019 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın Büyükşehir Belediye Başkanları ile yaptığı toplantıda bu konuda Büyükşehirlere altyapı konusunda yardımcı olunması yönünde talimat verdi ve biz devreye girdik. İlk etapta turizm teşvik yasasında düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile Bakanlığa turizm altyapıları yapmak ve işletme yetkisi verildi. İlk başvuru Antalya Büyükşehir Belediyesinden geldi. 250 milyon liralık bir yatırım ile bunu hayata geçireceğiz. İkinci başvuru Muğla Büyükşehir Belediyesinden geldi. Eylül ayında protokol yaptık, Kasım ayında da ihalesini yaptık” dedi.

Turizm alanında yaptıkları yatırımlar ile turizm alanında 2023 hedeflerine ulaşacaklarını belirten Bakan Ersoy, “Söz verdiğimiz gibi bugün temel atma töreninde bir araya geldik. İlk etapta 250 milyon liralık bir yatırım ve 9 ay gibi bir sürede hizmete almayı düşünüyoruz. 17 bin m3’lük arıtma tesisi kapasiteni 37 bin m3’e çıkaracağız. Bu tesis 2021 sonuna kadar tamamlanmış olacak. Bodrum ile ilgili diğer projemiz Bodrum Kalesi. 2019 yılında ilk etabını devreye almıştık. Geçen sene ikinci etap çalışmalarını Mayıs ayına yetiştirdik. Son etabını da Mayıs 2021’e yetiştiriyoruz. Böylelikle restorasyon çalışmasını yerine getirmiş olacağız. Muğla için bir adım daha Tarım ve Orman Bakanlığı ile Marmaris İçmeler Bölgesinde gerçekleştireceğiz. İnşallah birkaç ay içinde orasının da temel atma töreninde buluşacağız. 20121 yazında bu plajı da halkımızın hizmetine sunacağız. Bu yatırımlar ile 2023 turizm hedeflerimize inşallah ulaşacağız” dedi.



