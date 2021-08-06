Bodrum'da elektrik kesintisi esnafı mağdur etti
Bodrum’da günlerdir devam eden elektrik kesintileri esnafı zor duruma düşürdü. Kısıtlamaların ardından yaz döneminde satışların artmasını bekleyen esnaf, elektrik kesintileri nedeniyle zor günler geçiriyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde günlerdir devam eden elektrik kesintileri esnafı zor duruma düşürdü.
Koronavirüs salgınını önlemek için başlatılan kapanma dönemi sonrası satışların artacağını düşünen esnaf, günlerdir devam eden elektirik kesintileri nedeniyle bir kere daha mağdur oldu.
Restoran sahipleri art arda oluşan elektrik kesintilerinin hem müşterileri hem kendilerini mağdur ettiğini söyledi.
Sıcak hava nedeniyle elektrik kesintileri sonrası buzdolaplarında ve dondurucularda bulunan gıda ürünlerinin bozulmasıyla maddi zarar oluşturdu.
İlgili Haberler
- Yolu masa sandalye ile kapatıp, elektrik kesintilerini protesto ettiler
- Şanlıurfa'da elektrik kesintilerini protesto eden çiftçiler yol kapattı
- Elektrik Mühendisleri Odası: 31 Mart 2015'deki çöküşün benzeri her an yaşanabilir
- Elektrik kesintilerini protesto eden çiftçiler yol kapattı
Video Haberler
- Et yiyen dev çekirge görenleri hayretler içinde bıraktı
- Aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını
- Boz ayıya araç çarptı
- Muavin fark etti! Bagajda ölü bulundu
- Sıcakta yatarken bulundu, polis ne yaptıysa uyandıramadı
- Bakan Pakdemirli'ye protesto anı kamerada
- Metroya maskesiz bindi, Özel harekâtçıyım dedi
- Van'da kaydedildi: Yerden gökyüzüne kadar uzanıyor
- Araç devrildi; genç sürücü ölümden döndü
- Esnaf kavgasında sopa ve tabureler havada uçuştu
En Çok Okunan Haberler
- İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini!
- Yeni Milli Eğitim Bakanı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması
- RTÜK Başkanı'ndan Halk TV açıklaması
- Mahmut Özer kimdir? İşte hakkındaki bilgiler
- Cübbeliden aşı kararı
- 15 Temmuz’da Akar’ın yerine komuta etmişti
- Nasuh Mahruki'den flaş orman yangını iddiası
- TIR otobüsle çarpıştı: 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
- Ziya Selçuk istifa etti!
- Ankara'da trafikte korkunç görüntüler