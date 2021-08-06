Bodrum'da elektrik kesintisi esnafı mağdur etti

06 Ağustos 2021 Cuma, 23:49

Muğla'nın Bodrum ilçesinde günlerdir devam eden elektrik kesintileri esnafı zor duruma düşürdü.

Koronavirüs salgınını önlemek için başlatılan kapanma dönemi sonrası satışların artacağını düşünen esnaf, günlerdir devam eden elektirik kesintileri nedeniyle bir kere daha mağdur oldu.

Restoran sahipleri art arda oluşan elektrik kesintilerinin hem müşterileri hem kendilerini mağdur ettiğini söyledi.

Sıcak hava nedeniyle elektrik kesintileri sonrası buzdolaplarında ve dondurucularda bulunan gıda ürünlerinin bozulmasıyla maddi zarar oluşturdu.