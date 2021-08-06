Yolu masa sandalye ile kapatıp, elektrik kesintilerini protesto ettiler

Şanlıurfa’da, bir grup esnaf, yolu araç çekerek kapatıp, masa sandalye koyarak elektrik kesintilerine tepki gösterdi.

DHA
06 Ağustos 2021 Cuma, 17:20
Yolu masa sandalye ile kapatıp, elektrik kesintilerini protesto ettiler
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Şanlıurfa merkez Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi'nde bir grup esnaf, sık sık yaşadıklarını elektrik kesintisi sorunlarının çözülmediğini belirterek ilginç bir protesto düzenledi.

İş yerlerindeki masa ve sandalyelerle yolu trafiğe kapatıp araç geçişini engelleyen grup, bir süre slogan atarak elektrik kesintilerini protesto etti.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye gelen polisin görüşüp ikna ettiği esnaf, eylemi sonlandırıp, iş yerlerine döndü.


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