‘Bodrum’da işletmeciler mağdur ediliyor’

Bodrum'da salgın tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle ceza verilen ve belirli süre ile kapatılan mekanların, ceza süreleri dolmasına rağmen açılmalarına izin verilmiyor.

İlayda Kaya
07 Eylül 2020 Pazartesi, 05:00
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Bodrum Kaymakamlığı koordinasyonuyla, polis ve belediye ekipleri, salgın tedbirlerine uymadığı tespit edilen işletmelere cezai işlem uyguladı. 

İşletmelerden bazılarına süresiz, bazılarına ise 4 günlük geçici kapatma cezası verildi. 

Pi’ano isimli restoranı işleten Özcan Malkoç, restoranının 4 günlüğüne kapatıldığını ancak üzerinden 4 gün geçmesine rağmen açılmadığını belirterek, “Buradan ekmek yiyen insanlar var. Mağdur ediliyoruz. Mekânlarımız neden açılmıyor” dedi.


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