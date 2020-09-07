‘Bodrum’da işletmeciler mağdur ediliyor’
Bodrum'da salgın tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle ceza verilen ve belirli süre ile kapatılan mekanların, ceza süreleri dolmasına rağmen açılmalarına izin verilmiyor.
Bodrum Kaymakamlığı koordinasyonuyla, polis ve belediye ekipleri, salgın tedbirlerine uymadığı tespit edilen işletmelere cezai işlem uyguladı.
İşletmelerden bazılarına süresiz, bazılarına ise 4 günlük geçici kapatma cezası verildi.
Pi’ano isimli restoranı işleten Özcan Malkoç, restoranının 4 günlüğüne kapatıldığını ancak üzerinden 4 gün geçmesine rağmen açılmadığını belirterek, “Buradan ekmek yiyen insanlar var. Mağdur ediliyoruz. Mekânlarımız neden açılmıyor” dedi.
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