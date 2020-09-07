‘Bodrum’da işletmeciler mağdur ediliyor’

07 Eylül 2020 Pazartesi, 05:00

Bodrum Kaymakamlığı koordinasyonuyla, polis ve belediye ekipleri, salgın tedbirlerine uymadığı tespit edilen işletmelere cezai işlem uyguladı.

İşletmelerden bazılarına süresiz, bazılarına ise 4 günlük geçici kapatma cezası verildi.

Pi’ano isimli restoranı işleten Özcan Malkoç, restoranının 4 günlüğüne kapatıldığını ancak üzerinden 4 gün geçmesine rağmen açılmadığını belirterek, “Buradan ekmek yiyen insanlar var. Mağdur ediliyoruz. Mekânlarımız neden açılmıyor” dedi.