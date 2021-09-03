Bodrum'da orman yangını
Muğla’nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum Yokuşbaşı mevkiindeki yerleşim yerlerine yakın bölgedeki orman ve makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangına havadan 2 heliopter ve karadan müdahalede bulundu.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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