Bodrum'da orman yangını büyüdü: Alevler Gökova'ya ilerliyor

02 Eylül 2021 Perşembe, 14:22





Bodrum’un Alazeytin mevkiindeki çam ormanlarında bugün öğle saatlerinde başlayan yangına, 6 helikopter, 3 uçak, 20 arazöz, 60 orman işçisi ile müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına köylüler de katılıyor.

VATANDAŞLAR ALEVLERİN ORTASINDA KALDI

Ormanlık alandan tarım arazilerine de sıçrayan yangına müdahale eden vatandaşlar bir ara alevlerin ortasında kaldı. Şiddetli rüzgarın aniden yön değiştirmesi ile alevler insanların ve araçların üzerine yönelince, vatandaşlar çareyi kaçmakta buldu. Polis ve jandarma ekipleri, Alazeytin mevkiinde geniş güvenlik önlemi aldı.

“RÜZGAR ÇOK SIK YÖN DEĞİŞTİRİYOR”

Yangına müdahale eden 45 yaşındaki Mustafa Çelik, “Yangın ormanlık alanda birden başladı ve hızla yayıldı. Bölgede rüzgâr çok sert ve sık sık yön değiştiriyor. Biraz önce alevlere müdahale ederken birden yanı başımızda alevleri gördük, yanmaktan son anda kurtulduk” dedi.





Yaklaşık 16 hektarlık alanın zarar gördüğü yangında alevlerin, Çiftlik Köy ve Gökova’ya doğru yayıldığı; bölgeye çok sayıda iş makinası, traktör ve su kamyonlarının yönlendirildiği belirtildi. Bodrum’dan onlarca vatandaş, söndürme çalışmalarına yardımcı olmak üzere bölgeye geldi. Alevlere müdahale eden vatandaşlardan 4’ünün dumanlardan etkilendiği ve fenalık geçirdi öğrenildi.