Bodrum'da orman yangını büyüdü: Alevler Gökova'ya ilerliyor
Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Çiftlik köyü Alazeytin mevkiinde bugün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, Gökova’ya doğru ilerliyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.
Bodrum’un Alazeytin mevkiindeki çam ormanlarında bugün öğle saatlerinde başlayan yangına, 6 helikopter, 3 uçak, 20 arazöz, 60 orman işçisi ile müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına köylüler de katılıyor.
VATANDAŞLAR ALEVLERİN ORTASINDA KALDI
Ormanlık alandan tarım arazilerine de sıçrayan yangına müdahale eden vatandaşlar bir ara alevlerin ortasında kaldı. Şiddetli rüzgarın aniden yön değiştirmesi ile alevler insanların ve araçların üzerine yönelince, vatandaşlar çareyi kaçmakta buldu. Polis ve jandarma ekipleri, Alazeytin mevkiinde geniş güvenlik önlemi aldı.
“RÜZGAR ÇOK SIK YÖN DEĞİŞTİRİYOR”
Yangına müdahale eden 45 yaşındaki Mustafa Çelik, “Yangın ormanlık alanda birden başladı ve hızla yayıldı. Bölgede rüzgâr çok sert ve sık sık yön değiştiriyor. Biraz önce alevlere müdahale ederken birden yanı başımızda alevleri gördük, yanmaktan son anda kurtulduk” dedi.
Yaklaşık 16 hektarlık alanın zarar gördüğü yangında alevlerin, Çiftlik Köy ve Gökova’ya doğru yayıldığı; bölgeye çok sayıda iş makinası, traktör ve su kamyonlarının yönlendirildiği belirtildi. Bodrum’dan onlarca vatandaş, söndürme çalışmalarına yardımcı olmak üzere bölgeye geldi. Alevlere müdahale eden vatandaşlardan 4’ünün dumanlardan etkilendiği ve fenalık geçirdi öğrenildi.
İlgili Haberler
- Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını
Video Haberler
- Caretta carettaları ezme iddiasında 2 kişi serbest
- Kan donduran görüntüler! Bıçaklama anı kamerada
- Şevket Çoruh, Ferhan Şensoy'la olan anısını anlattı
- Ters yöne girdi; otomobille kafa kafaya çarpıştı
- ‘Türkiye uçtu’ diyenlere böyle tepki gösterdi
- Saadet Partisi'nden 'Gerçekten İğrenç Bir Hayat' videosu
- Kılıçdaroğlu'ndan merak uyandıran videolu paylaşım
- Portakal o görüntüleri paylaştı: İmara mı açılıyor?
- Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu
- İYİ Partili isim Korkunç diyerek paylaştı
En Çok Okunan Haberler
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
- Cep telefonu ve tablet satışlarına yeni düzenleme
- O fotoğrafla ilgili ilk kez konuştu
- Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren Arıcı'dan suç duyurusu
- Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak 'milli' eleştiri
- Fazıl Say Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Yeni koronavirüs yasakları geliyor
- Son seçim anketinde iktidara kötü haber
- Yargıtay Başkanı Akarca, cübbesi ile dua etti
- Erdoğan Bayraktar’ın içine oturan taş