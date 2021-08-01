Bodrum'da yangın büyüyor, Belediye Başkanı, "Ne yapacağımızı şaşırdık" dedi
Muğla'nın Bodrum ilçesini saran alevler, Çökertme'ye sirayet etti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras. "Artık ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.
Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlarla cansiperane mücadele devam ediyor. Bodrum'da çeşitli bölgelerde şiddetini arttıran yangınlar Çökertme'ye ulaştı.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Mazı-Çökertme arasında Twitter'dan yaptığı yayında yanan yamaçları işaret ederek "Artık ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.
"AĞAÇLARI KORUYAMIYORUZ"
Ahmet Aras, bölgenin cayır cayır yandığını belirterek, "Bizim şu anda yapabileceğimiz tek şey meskun mahalleri korumak. Ağaçları, ormanları koruyamıyoruz" ifadelerini kullandı.
Başkan Aras, yayının sonunda alevlerin yaratığı tehlike nedeniyle beraberindekilere "Bir an önce gidelim, çıkalım buradan" dedi.
#havadanmüdahaleistiyoruz#BodrumYanıyor pic.twitter.com/dXYDj2Wubm— Ahmet Aras (@ahmetarasbodrum) August 1, 2021
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