Erdoğan'ın Marmaris konvoyu olay oldu! Tuncay Özkan'dan sert tepki
CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla Marmaris'e geldiği sırada koruma konvoyunun görüldüğü görüntüler için "13 uçağa, koruma ordusuna para var. Bir tek yangın söndürme uçağı almaya parası yok" dedi.
CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla Marmaris'e geldiği sırada koruma konvoyunun görüldüğü görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Özkan, görüntüleri; "13 uçağa, koruma ordusuna para var. Bir tek yangın söndürme uçağı almaya parası yok" notuyla paylaştı.
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