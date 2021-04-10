Boeing, iki kez düşen 737 Max tipi uçağında yeni sorun tespit etti
Amerikan havacılık şirketi Boeing, 2018 ve 2019'da 5 ay arayla düşerek 346 kişinin ölümüne yol açan Boeing 737 Max'lerde yeni bir sorun tespit etti.
Ekim 2018'de Endonezya'da ve Mart 2019'da Etiyopya'da meydana gelen kazalarda toplam 346 kişinin hayatını kaybetmesi ile uzun süre tartışılan Boeing 737 Max tipi yolcu uçakları yeniden gündeme geldi. Amerikan havacılık şirketi Boeing tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iki kaza nedeniyle dünya genelinde yere çekilen Boeing 737 Max'lerde yeni bir problem tespit edildiği duyuruldu. Yeni problemin uçağın elektrik sistemiyle ilgili olduğu ifade edilirken, 737 Max sahibi 16 havayolu şirketine uçuşlardan önce potansiyel sorunları kontrol etmeleri yönünde tavsiyesinde bulunuldu. Bu kapsamda elektrik sistemindeki bir parçanın yeteri kadar topraklanıp topraklanmadığının kontrol edilmesi gerektiği belirtilirken, ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA) ile iş birliği içinde çalışıldığı aktarıldı.
Elektrik problemi duyurusunun ardından Southwest Airlines, 30 737 Max uçağını uçuş takviminden çıkardı.
Öte yandan Boeing, 737 Max tipi yolcu uçaklarının uçuş kontrol sistemindeki üretim hatası nedeniyle meydana gelen iki kazanın ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Endonezya'da 2018'de Boeing 737 Max tipi uçağın düşmesi sonucu 189 kişi hayatını kaybetmişti. Etiyopya'da 2019’da 737 Max’in düşmesi sonucu 157 kişi ölmüştü. Yaşanan kazaların ardından hizmet dışı bırakılan 737 Max’lerin uçuş kontrol yazılımını güncelleme ve mürettebat prosedürlerinde değişiklik olmak üzere birçok bakım çalışması yapılmıştı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) Başkanı Stephen Dickson geçtiğimiz 18 Kasım'da, 20 aydır süren detaylı incelemelerin ardından Boeing 737 Max'lerin yeniden seferlerine başlayabilmesine yönelik uçuş yasağını kaldıran talimatı imzalarken, 9 Aralık'ta Brezilyalı havayolu şirketi Gol, Boeing 737 Max’lerin uçuşlarını yeniden başlatan ilk firma olmuştu.
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