Boğaziçi akademisyenlerinden karlar altında Bulu protestosu

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Melih Bulu'nun atanmasına yönelik protesto eylemleri sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, bugün de kar yağışının etkili olduğu Güney Kampüs'te bir araya gelerek rektörlük binasına arkalarını döndü, alkışlı protesto gerçekleştirdi.

ANKA
18 Ocak 2021 Pazartesi, 12:54
Boğaziçi akademisyenlerinden karlar altında Bulu protestosu
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP'de siyaset yapmış Prof. Dr. Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atamasının ardından başlayan protesto eylemleri devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri bugün de kar yağışının etkili olduğu Güney Kampüs'te bir araya gelerek rektörlük binasına arkalarını döndü, alkışlı protesto gerçekleştirdi.



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