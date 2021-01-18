Boğaziçi akademisyenlerinden karlar altında Bulu protestosu
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Melih Bulu'nun atanmasına yönelik protesto eylemleri sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri, bugün de kar yağışının etkili olduğu Güney Kampüs'te bir araya gelerek rektörlük binasına arkalarını döndü, alkışlı protesto gerçekleştirdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP'de siyaset yapmış Prof. Dr. Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atamasının ardından başlayan protesto eylemleri devam ediyor.
Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri bugün de kar yağışının etkili olduğu Güney Kampüs'te bir araya gelerek rektörlük binasına arkalarını döndü, alkışlı protesto gerçekleştirdi.
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