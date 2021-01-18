Boğaziçi akademisyenlerinden karlar altında Bulu protestosu

18 Ocak 2021 Pazartesi, 12:54

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AKP'de siyaset yapmış Prof. Dr. Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atamasının ardından başlayan protesto eylemleri devam ediyor.



Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri bugün de kar yağışının etkili olduğu Güney Kampüs'te bir araya gelerek rektörlük binasına arkalarını döndü, alkışlı protesto gerçekleştirdi.



