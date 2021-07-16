Boğaziçi Dayanışması: Piyonu değil, şahı istiyoruz

16 Temmuz 2021 Cuma, 20:18

194 gündür üniversite bileşenleri ile birlikte direnen Boğaziçi Üniversitesi ve çok sayıda üniversitenin öğrencilerinin katılımıyla Rıhtım Meydanı’nda basın açıklaması düzenlendi. “üniversiteler ve belediyelerdeki tüm kayyumlar gidecek”, “Piyonu değil şahı istiyoruz” pankartlarının taşındığı eylemde “üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek”, “Kayyum rektör istemiyoruz” sloganları atıldı.

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu da öğrencilere destek verdi.

Boğaziçi Dayanışması tarafından okunan basın açıklamasında, “LGBTİ+’ların ve kadınların hayatı tehlike altında. Bugün sevinecek hiçbir şey olmadığını, mücadelenin yeni başladığını biliyoruz. 12. Cumhurbaşkanı’na yazdığımız mektupta belirttiğimiz gibi, Biz, artık bu ülkede yaşayan herkesin sorunlarına dair söz söylemek, bu sözü ortaklaştırmak ve emekçilerin-ezilenlerin birleşik bağımsız mücadelesine bir tuğla koymak istiyoruz. Bu nedenle yalnızca Boğaziçi’ndekiler değil, tüm kayyumlar gidene dek mücadelemize devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

ORTAK MÜCADELE ÇAĞRISI

Gençlik örgütleri adına yapılan basın açıklamasında ise şöyle denildi:

“Gözaltına aldılar, tutukladılar, burslarımızı kestiler ama direnişin önüne geçemediler. Şunu iyi bilsinler; biz sadece Melih Bulu’ya değil kayyum olarak atanan Melih Bulu’ya karşıyız. Biz sadece Boğaziçi’nde değil tüm üniversitelerdeki kayyumlara, ülkedeki tüm kayyumlara karşıyız. Bize marjinal diyorlar. Marjinal olan gençleri tutuklayan, bizim önümüze barikat kuranlardır. Eğer bir marjinal varsa biz değil iktidardır. Biz haklıyız, haklı olduğumuz için de kazanacağız. Kayyumları değil rektörlerimizi seçene dek mücadeleye devam edeceğiz. ”

Gençlik örgütlerinin ardından ise sırasıyla İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi,Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Koç Üniversitesi öğrencileri ve Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu açıklamalarda bulunarak kayyımlara karşı ortak mücadele etmeye çağırdı.

Basın açıklamalarının ardından eyleme son verildi.