Boğaziçi eylemi 46'ncı gününde devam ediyor
Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanması nedeniyle başlayan protesto eylemleri devam ediyor.
Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Melih Bulu'nun atanmasının ardından başlayan protesto devam ediyor. Boğaziçili öğretim üyeleri, bugün de soğuk havaya rağmen Güney Kampüs'te bir araya gelerek rektörlük binasına sırt dönme eylemine devam etti.
Eylemin 46’ncı gününde Boğaziçili hocalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından üniversite rektörlüğüne AKP'li Melih Bulu'nun atanmasına karşı başlattıkları nöbet soğuk havaya rağmen bugün de gerçekleştirildi.
Boğaziçili öğrenciler de bugün kampüste bir araya gelerek çeşitli etkinlikler yapacak. Ev hapsindeki arkadaşları için kitap toplama etkinliği yapacak olan öğrenciler, ardından da eski Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadri Özçaldıran'ın vereceği "Rektörün Yetkileri Nedir?" açık dersine katılacak. Günün sonunda ise basın açıklaması yapılacak.
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