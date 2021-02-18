Boğaziçi eylemi 46'ncı gününde devam ediyor

18 Şubat 2021 Perşembe, 14:06

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Melih Bulu'nun atanmasının ardından başlayan protesto devam ediyor. Boğaziçili öğretim üyeleri, bugün de soğuk havaya rağmen Güney Kampüs'te bir araya gelerek rektörlük binasına sırt dönme eylemine devam etti.

Eylemin 46’ncı gününde Boğaziçili hocalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından üniversite rektörlüğüne AKP'li Melih Bulu'nun atanmasına karşı başlattıkları nöbet soğuk havaya rağmen bugün de gerçekleştirildi.

Boğaziçili öğrenciler de bugün kampüste bir araya gelerek çeşitli etkinlikler yapacak. Ev hapsindeki arkadaşları için kitap toplama etkinliği yapacak olan öğrenciler, ardından da eski Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadri Özçaldıran'ın vereceği "Rektörün Yetkileri Nedir?" açık dersine katılacak. Günün sonunda ise basın açıklaması yapılacak.