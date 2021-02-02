Boğaziçi eylemlerinde gözaltı sayısı 228'e yükseldi

02 Şubat 2021 Salı, 16:56

Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan kayyım rektöre karşı eylemler sürüyor. Dün gerçekleşen polis müdahalesini protesto etmek amacıyla Ankara'da toplanan öğrencilerin 69'u gözaltına alındı. Bazı öğrencilerin polis müdahalesi esnasında yaralandığı görüntülendi.

ODTÜ Savunulmalı'dır hesabından yapılan açıklamada, "Kızılay'da Boğaziçi Direnişi'ne destek için toplanan öğrencilere henüz eylem başlamadan polis saldırdı. Gözaltılar var" denildi.

Bir öğrencinin gözaltına alınırken dişinin kırıldığı ve yaralandığı görüldü. Kızılay’da toplanan gençlerin 69’u gözaltına alındı.

Dün İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi önünde gerçekleşen protestolara polis müdahalesi gerçekleştirilmişti. Müdahalede 159 kişi gözaltına alındı. Bugün Ankara'da yapılan 69 gözaltı ile birlikte sayı 228'i buldu.

VALİLİKTEN İKİ AYRI AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilerde gözaltına alınan öğrencilerden 98'inin serbest bırakıldığını açıklamıştı. Daha sonra yaptığı açıklamada ise, olaylarda gözaltına alınan 159 kişiden 102'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, 15 kişinin ise üniversite düzeyinde eğitim görmediğini açıklamıştı.