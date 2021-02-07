Boğaziçi eylemlerine katılan 4 kişi tutuklandı, bir kişiye ev hapsi verildi!

Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine katılan ve bugün gözaltına alınan öğrencilerin Kartal-Anadolu Adliyesi'nde soruları tamamlandı. Öğrencilerden 4'ü tutuklandı. 1 öğrenciye ise ev hapsi verildi.

cumhuriyet.com.tr
07 Şubat 2021 Pazar, 00:06
Boğaziçi eylemlerine katılan 4 kişi tutuklandı, bir kişiye ev hapsi verildi!
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Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine katılan ve bugün gözaltına alınan öğrencilerin Kartal - Anadolu Adliyesi'nde sorguları tamamlandı. Öğrencilerden 4'ü tutuklandı. 1 öğrenciye ise ev hapsi verildi.

Öğrencilerden Yunus Emre Karaca için ev hapsi, Ömer Şengel, Necmettin Erdem, Akın Karakuş ve Murat Can Demir için tutuklama kararı verildi.


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