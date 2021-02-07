Boğaziçi eylemlerine katılan 4 kişi tutuklandı, bir kişiye ev hapsi verildi!
Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine katılan ve bugün gözaltına alınan öğrencilerin Kartal-Anadolu Adliyesi'nde soruları tamamlandı. Öğrencilerden 4'ü tutuklandı. 1 öğrenciye ise ev hapsi verildi.
Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine katılan ve bugün gözaltına alınan öğrencilerin Kartal - Anadolu Adliyesi'nde sorguları tamamlandı. Öğrencilerden 4'ü tutuklandı. 1 öğrenciye ise ev hapsi verildi.
Öğrencilerden Yunus Emre Karaca için ev hapsi, Ömer Şengel, Necmettin Erdem, Akın Karakuş ve Murat Can Demir için tutuklama kararı verildi.
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