Boğaziçi eylemlerine katılan 4 kişi tutuklandı, bir kişiye ev hapsi verildi!

07 Şubat 2021 Pazar, 00:06

Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine katılan ve bugün gözaltına alınan öğrencilerin Kartal - Anadolu Adliyesi'nde sorguları tamamlandı. Öğrencilerden 4'ü tutuklandı. 1 öğrenciye ise ev hapsi verildi.

Öğrencilerden Yunus Emre Karaca için ev hapsi, Ömer Şengel, Necmettin Erdem, Akın Karakuş ve Murat Can Demir için tutuklama kararı verildi.