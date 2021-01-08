Boğaziçi öğrencisinden Erdoğan’ın ‘terörist’ açıklamasına yanıt
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi öğrencilere yönelik kullandığı “Bu işin içinde olan teröristler var” sözüne tepki gösteren DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi, Boğaziçi'li Baran Deniz Bağatur, “Boğaziçi Üniversitesi öğrencisiyim. Terörist değilim. Teşekkürler” yanıtını verdi.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin AKP’li Melih Bulu’yu protestolarına ilişkin “Öğrenciler bu işin içinde değil, bu işin içinde olan teröristler var” açıklamasına Boğaziçili DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Baran Deniz Bağatur’dan yanıt geldi.
Bağatur, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Eylemlere katılıyorum. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisiyim. Terörist değilim. Teşekkürler” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Melek İpek hakkında karar
- Misvak bu kez AKP'yi eleştirdi
Video Haberler
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
- 'Bu hastalığın benzerliği Covid-19'la karıştırılabilir'
- Ayıptır, günahtır! Makamının farkına var artık
- Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a videolu yanıt
- AKP'li vekilin zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
- Cezaevinde kol kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı
- Kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı
- 'Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak'
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Melek İpek hakkında karar
- Misvak bu kez AKP'yi eleştirdi