Boğaziçi öğrencisinden Erdoğan’ın ‘terörist’ açıklamasına yanıt

08 Ocak 2021 Cuma, 15:37

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin AKP’li Melih Bulu’yu protestolarına ilişkin “Öğrenciler bu işin içinde değil, bu işin içinde olan teröristler var” açıklamasına Boğaziçili DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Baran Deniz Bağatur’dan yanıt geldi.

Bağatur, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Eylemlere katılıyorum. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisiyim. Terörist değilim. Teşekkürler” dedi.