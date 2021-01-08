Boğaziçi öğrencisinden Erdoğan’ın ‘terörist’ açıklamasına yanıt

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi öğrencilere yönelik kullandığı “Bu işin içinde olan teröristler var” sözüne tepki gösteren DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi, Boğaziçi'li Baran Deniz Bağatur, “Boğaziçi Üniversitesi öğrencisiyim. Terörist değilim. Teşekkürler” yanıtını verdi.

cumhuriyet.com.tr
08 Ocak 2021 Cuma, 15:37
Boğaziçi öğrencisinden Erdoğan’ın ‘terörist’ açıklamasına yanıt
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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin AKP’li Melih Bulu’yu protestolarına ilişkin “Öğrenciler bu işin içinde değil, bu işin içinde olan teröristler var” açıklamasına Boğaziçili DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Baran Deniz Bağatur’dan yanıt geldi. 

Bağatur, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Eylemlere katılıyorum. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisiyim. Terörist değilim. Teşekkürler” dedi.


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