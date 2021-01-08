Boğaziçi'nde gözaltına alınan 21 öğrenci daha serbest bırakıldı

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu’yu protesto ederken gözaltına alınan 45 öğrenciden emniyetteki işlemleri tamamlanan 21'i daha adliyeye sevk edildi. İfadelerin alınmasının ardından öğrenciler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

cumhuriyet.com.tr
08 Ocak 2021 Cuma, 17:28
Boğaziçi'nde gözaltına alınan 21 öğrenci daha serbest bırakıldı
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Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde yapılan eylemin ardından evleri basılarak gözaltına alınan 21 öğrencinin emniyetti işlemleri tamamlandı. 21 öğrenci sağlık kontrolünün ardından “2911 sayılı Kanun’a muhalefet” ve “görevli memura mukavemet” suçlamasıyla Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. 

İfadelerin alınmasının ardından gözaltında tutulan 21 kişiden 8’i karakola imza verme ve yurtdışı çıkış yasağıyla, 10 kişi de yurtdışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Önceki gün adliyeye sevk edilen 24 öğrenci serbest bırakılmıştı.

ÇAĞLAYAN’DA DA EYLEM 

Bu arada gözaltında bulunan arkadaşlarının serbest bırakılmasını isteyen bir grup öğrenci adliye önünde eylem yaptı. Öğrenciler adına yapılan açıklamada, “Tekrar ediyoruz: Korkmuyoruz. Yasaklarınızla sindiremediğiniz gençlik, gözaltılarla yılmayacak. Arkadaşlarımız özgürleşecek, kayyum rektörler üniversiteden gidecek” denildi.


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