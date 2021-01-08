Boğaziçi protestosundan 21 öğrenci daha adliyeye sevk edildi

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu’yu protesto ederken gözaltına alınan 45 öğrenciden emniyetteki işlemleri tamamlanan 21'i daha adliyeye sevk edildi.

DHA
08 Ocak 2021 Cuma, 11:15
Boğaziçi protestosundan 21 öğrenci daha adliyeye sevk edildi
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Boğaziçi protestosundan 21 öğrenci daha adliyeye sevk edildi. Dün Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan rektörü protesto eden gösterilere katılan  24 öğrenci sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakılmıştı.


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