08 Ocak 2021 Cuma, 11:15

Boğaziçi protestosundan 21 öğrenci daha adliyeye sevk edildi. Dün Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan rektörü protesto eden gösterilere katılan 24 öğrenci sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakılmıştı.