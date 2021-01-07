Boğaziçi gözaltıları: İki öğrenci hakkında tutuklama istemi
Boğaziçi Rektörlüğü'ne atama yapılmasını protesto ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan öğrencilerin bugün savcılıkta ifadeleri alındı. Öğrencilerden ikisinin tutuklanması istenirken, 21 öğrenci serbest bırakıldı.
Fotoğraflar: Vedat Arık
Prof. Dr. Melih Bulu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını protesto eden 23 öğrenci Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılığa ifade verdi.
İki öğrenci tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken, 20 öğrenci adli kontrolle, bir öğrenci ise herhangi bir kısıtlama olmadan serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Ocak 2021 günü Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde üniversiteye rektör atanması ile ilgili basın açıklaması ve protesto gösterisi yapan öğrencilerin evlerini, "2911 Sayılı kanuna muhalefet ile polise karşı mukavemet ettikleri" suçlamasıyla basmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda 5 Ocak'ta gözaltına alınan 23 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmişti.
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