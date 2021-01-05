Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden protesto

05 Ocak 2021 Salı, 12:39

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atadığı Melih Bulu için tepkiler sürüyor.





Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri dün bir protesto eylemi düzenlemişti. Bugün de akademisyenler, Erdoğan’ın atadığı ve eski AKP’li milletvekili aday adayı olan Melih Bulu’yu protesto etmek için bir araya geldi.

Saat 12.00’de üniversite kampüsünde yapılan devir-teslim törenine cübbeleriyle katılan Boğaziçi Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, Rektörlük binasına arkalarını dönerek töreni protesto etti.