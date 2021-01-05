Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden protesto
Boğaziçi Üniversitesi'nde görevli öğretim üyeleri, AKP'li Melih Bulu'nun okula rektör olarak atanması ve ardından dün öğrencilere yönelik polis müdahalesini Rektörlük binasına sırtlarını dönerek protesto etti.
AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atadığı Melih Bulu için tepkiler sürüyor.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri dün bir protesto eylemi düzenlemişti. Bugün de akademisyenler, Erdoğan’ın atadığı ve eski AKP’li milletvekili aday adayı olan Melih Bulu’yu protesto etmek için bir araya geldi.
Saat 12.00’de üniversite kampüsünde yapılan devir-teslim törenine cübbeleriyle katılan Boğaziçi Üniversitesi'nde görevli akademisyenler, Rektörlük binasına arkalarını dönerek töreni protesto etti.
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