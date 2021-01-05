Boğaziçi öğrencilerine 15 Temmuz fotoğraflarıyla tehdit

05 Ocak 2021 Salı, 09:18

Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak AKP'li Melih Bulu'nun atanmasını protesto eden öncelere AKP'den 15 Temmuz fotoğraflarıyla tehdit geldi.

AKP eski Milletvekili Şamil Tayyar, dün üniversite önünde protesto yaptıkları sırada polis müdahalesine maruz kalan öğrencilere yönelik Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Bir rektör atamasına itirazı, ‘katil polis’ sloganıyla şiddete dönüştürenler, darbe çığırtkanlığı yapanlar, ülkenin huzurunu bozarak darbe heveslilerinin değirmenine su taşımak istiyorsa, bilsinler ki akıbetleri 15 Temmuz gecesinden daha beter olur" diye yazdı.

Tayyar'ın 15 Temmuz darbe girişiminin ertesi günü gözaltına alındıktan sonra çıplak halde yerlere yatırılmış ve darp edilmiş askerlerin fotoğraflarıyla birlikte paylaştığı mesajını çok sayıda AKP'li il ve ilçe yönetici de paylaştı.

İşte Tayyar'ın o paylaşımı: