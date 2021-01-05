Boğaziçi öğrencilerine ev baskını: Gözaltına alındılar
Seçimlerde AKP'den aday olan Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını protesto eden öğrenciler bu sabaha karşı ev baskınlarıyla gözaltına alındı. 28 öğrenci hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, 16'sı gözaltına alındı.
AKP'li Melih Bulu'nun Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması nedeniyle öğrenciler dün öğleden sonra üniversite önünde eylem yaptı. Eylemde 2 öğrenci gözaltına alınrıken, polis öğrencilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Öğrenciler daha sonra serbest bırakıldı.
Ancak bu sabah bazı öğrencilerin evlerinin polis tarafından basıldığı ve gözaltıların yapıldığı öğrenildi. Öğrencilerin "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlamalarıyla gözaltına alındıkları örenilirken, hakkında gözaltı kararı bulunan 28 öğrenciden 16'sı gözaltına alındı.
EMNİYET'TEN AÇIKLAMA
AA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde “Üniversitemizde Kayyum Rektör İstemiyoruz" başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi yapan kişilerden, gösteriler sırasında “2911 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve “Görevli Memura Mukavemet" suçlarını işledikleri tespit edilen 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenmiştir" denildi.
Açıklamada, kentte 13 ilçede 24 adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 16 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Öğrenci Kolektifleri'nden yapılan açıklamada, 4 üyelerinin gözaltına alındığı belirtilerek, "Boğaziçi'nde kayyumu protesto eden üniversiteliler sabaha karşı ev baskınlarıyla gözaltına alındı.
4'ü Öğrenci Kolektifleri'nden çok sayıda üniversiteli gözaltında. Polisin elinde uzun bir liste olduğu tahmin ediliyor" denildi.
Öğrenci Sendikası da 1 üyelerinin gözaltına alındığını duyurdu.
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