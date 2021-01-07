Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi yayın kurulu başkanı Murat Gülsoy istifa etti
Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi yayın kurulu başkanı Murat Gülsoy, görevinden istifa etti. Gülsoy, istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne AKP’li Melih Bulu atanmasına tepkiler sürüyor.
Boğaziçi Üniversitesi Rektör Danışmanı Zafer Yenal’in istifasının ardından bugün bir istifa da Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi yayın kurulu başkanı Murat Gülsoy’dan geldi.
2004 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi yayın kurulu başkanlığı görevini yürüten yazar ve akademisyen Murat Gülsoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini açıkladı.
Gülsoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2004 Yılından beri sürdürdüğüm Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi yayın kurulu başkanlığı görevimden istifa ettim. Bunca yıl emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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