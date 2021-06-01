Boğaziçi Üniversitesi’nde ders vermesi engellenen Av. Feyzi Erçin'den açıklama
Görevine son verilen avukat Feyzi Erçin açıklama yaptı. Öğrencilere verdiği hukuki destek nedeniyle kendisinden rahatsız olunduğunu düşündüğünü söyleyen Feyzi Erçin, “Küçük hesaplar yapıyorlar, bunlar dayanışmayı büyütecek hareketler” dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla atanan Melih Bulu’ya karşı protestolar süresince öğrencilere verdiği hukuki destekle bilinen, üniversitede yarı zamanlı ders veren ve aynı zamanda avukat olan Feyzi Erçin’in yaz okulunda vereceği Film and Music (FA 481) dersi, önceki derslerde “notlandırmada adaletsizlik yaptığı” gerekçesiyle reddedildi. Rektör Yardımcısı Naci İnci tarafından imzalanan gerekçede şöyle denildi: “Feyzi Erçin isimli kişinin öğrencilere verdiği harf notlandırmasında sorun görünmektedir. Ya adaletli notlandırma yapmıyor veya dersin içeriği 3 kredilik ders yükünü yansıtmıyor. BU standartlarına uygun ders verilmediği kanaati hasıl olmuştur. Bu nedenle bu kişinin kurumumuzun eğitim ve öğretim kalitesini olumsuz yönde etkilediği değerlendirilmiştir. Bu nedenle kurumumuzda ders vermesi uygun değildir.”
"NİYET OKUMA KAÇINILMAZ"
Konuya ilişkin Medyascope'tan Şükran Şençekiçer’e konuşan Feyzi Erçin, yaşananlarla ilgili “Bu, ‘Kanaat hasıl oldu’ ifadesiyle uygulanabilecek bir müeyyide değil. Bunun arkasında niyet okumak kaçınılmaz” dedi. Notlandırmada adaletsiz davrandığı yönündeki iddiaları reddeden Erçin, üniversitede akademisyenlerle birlikte protestolara katılmasının yanı sıra öğrencilere dava ve okuldaki disiplin soruşturması süreçlerinde hukuki destek verdiğini söyledi ve “Öğrencilerin haklarına sahip çıkmalarına vesile olduğumdan ötürü benden rahatsızlık duyuldu” dedi. Rektörlük yönetiminin tavrını “küçük hesaplar” olarak niteleyen Erçin, “Bunlar eylemin birlikteliğini ve dayanışmayı büyütecek hareketler, ocak ayı başından beri yapılan sayısız hukuksuzluk ve zorbalıktan bir tanesi” diye konuştu.
KAMPÜSTEKİ ÖĞRENCİLERE MÜDAHALE
Feyzi Erçin’in dersinin onaylanmadığı haberinin ardından dün (31 Mayıs) Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te her gün yapılan protesto için önceki günlere nazaran oldukça büyük bir kalabalık toplandı. Her gün rektörlük binasına sırtlarını dönen akademisyenler, “Feyzi Hoca Yalnız Değildir” dövizleri taşıdı. Öğrenciler de protestoya destek verdi.
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