Boğaziçi Üniversitesi'nde, Feyzi Erçin'in ders vermesi engellendi

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 09:33

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'nun keyfi icraatleri sürüyor. Bulu'nun kayyım rektör olarak atanmasının ardından kendisinin yardımcısı olan Naci İnci, üniversitede yarı zamanlı ders veren Feyzi Erçin'in yaz okulunda ders vermesini keyfi şekilde engelledi. Boğaziçi akademisyenleri ve öğrencileri, İnci'nin bu kararının hiçbir geçerliliği olmadığını belirterek tepki gösterdi.



Fotoğraf: Ozan Acıdere

'AKADEMİK ÖZGÜRLÜĞE VE ÖZERKLİĞE AÇIK SALDIRI'

İlgili bölüme danışılmadan, ders programları ve değerlendirme metotları konusunda hiçbir bilgi sahibi olunmadan ve açıkça sübjektif “kanaate” dayanarak Feyzi Erçin’in “eğitim ve öğretim kalitesini olumsuz yönde etkilediği” yönünde görüş belirtilmesi ve yıllardır üniversitede ders veren Erçin’den “Feyzi Erçin isimli kişi” diye söz edilmesi, akademisyenlerce yakışıksız, akademik terbiye ve asgari nezaketten yoksun bir davranış olmanın ötesinde, akademik özgürlük ve özerkliğe açık bir saldırı olarak nitelendirildi.

Akademisyenler, Rektör Yardımcısı ve SBE müdürü olan ve en son kendisini FBE müdürü olarak atayan Naci İnci’nin ilgili hiçbir kurul, komisyon ve senato üyeleri ile konuşmadan kendi kanaati ile kendi başına karar verdiğine, bu kararın hiçbir geçerliliği olmadığına da dikkat çekti.

2 Ocak’tan günümüze üniversite senatosundan geçmemiş keyfi kararların yürürlüğe konduğunu ifade eden akademisyenler, bazı hocaların sözleşmeleri imzalanmadan ders vermek zorunda kaldığını, ders ücretlerinin sözleşmeleri imzalanmadığı için yatırılmadığını da ifade etti.

'TELAFİSİ ZOR ZARARLAR VERİYOR'

Boğaziçi Üniversitesi geleneğinde kuralların gelişigüzel bir şekilde, bölümlerin iradesi hiçe sayılarak konulmadığını, emekli ve yarı zamanlı hocaların Boğaziçi Üniversitesi’nin kültürüne yaptığı katkıyı görmezden gelen bu tür antidemokratik uygulamaların Naci İnci’nin yetki aşımı anlamına geldiğini de ifade eden akademisyenler, atanmış yönetimin bir kamu üniversitesi olan Boğaziçi Üniversitesi’ne telafisi zor zararlar verdiğini, bu yaşanan son gelişme ile ilgili yakında bir kamuoyu açıklaması yapacaklarını da söyledi.