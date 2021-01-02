Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak Melih Bulu'nun atamasına Vedat Milor'dan tepki

02 Ocak 2021 Cumartesi, 22:31

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti'den milletvekili adayı da olan Prof. Dr. Melih Bulu'nun önce Haliç Üniversitesi'ne, 1 yıl sonra da Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atamasına yönelik tepkiler sürüyor.

Konuya ilişkin bir eleştiri de gastronomi yazarı Vedat Milor'dan geldi.

"TEK BİR KİŞİ YERİNE, TOPLULUK MEMNUNİYETİ HEDEFLENMELİ"

Milor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal hayatın devamlılığı için alınan kararların meşru olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii bunun ne olduğunu izah için farklı teoriler var. Bunlar üzerinden giderek farklı gerekçelendirmeler yapmak mümkün. Ancak birlikte yaşamın sürdürülebilir olması için şurası kesin: Her yerde olduğu gibi spesifik bir toplulukta, tek bir kişiyi memnun etmek yerine o topluluğun genel memnuniyeti hedeflenmeli. Bir Boğaziçi Üniversitesi mezunu olarak son dönemde yapılan atamaların bu açıdan doğru olduğunu düşünmüyorum.

Meşruiyette kişinin sahip olduğu yeterlilik esasa dair bir gerekçelendirme ama bence yetersiz. Bu seçimin kimler tarafından yapıldığı daha önem arz ediyor. Burada da topluluktaki memnuniyetsizliği yaratan şey bu. Memnuniyetsizliğin hâkim olduğu bir yerde başarı zor.

Her yerde olduğu gibi spesifik bir toplulukta, tek bir kişiyi memnun etmek yerine o topluluğun genel memnuniyeti hedeflenmeli. Bir Boğaziçi Üniversitesi mezunu olarak son dönemde yapılan atamaların bu açıdan doğru olduğunu düşünmüyorum."