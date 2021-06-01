Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına ikinci kilit

01 Haziran 2021 Salı, 13:05

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyım rektör olarak atanmasının ardından akademisyenler 100 gündür rektörlük binasına sırt dönme eylemlerine devam ediyor. Eylemlerin başından bu yana birçok öğrenci gözaltına alındı ve polis şiddetine maruz bırakıldı. Öğrencilere destek veren akademisyen Feyzi Erçin’in ise okuldaki dersleri sonlandırıldı.





Boğaziçi Üniversitesi’nde Feyzi Erçin’in fiili olarak ihraç edilmesinin ardından başlayan eylemler nedeniyle dün akşam polis zoruyla öğrencilerin kampüsten çıkarılmasının ardından Güney Kampüs’e girmeye çalışan öğrencilere de bugün polis saldırdı.

ÖĞRENCİLERE GÖZALTI, KAPIYA KİLİT

Boğaziçi Dayanışması, arkadaşlarının kampüse girmek istedikleri için güvenlik tarafından yumruklandığını ve ardından gelen polis müdahalesiyle iki öğrencinin gözaltına alındığını duyurdu. Saldırının ardından Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına bir kez daha kilit vuruldu.