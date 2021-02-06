Boğaziçili öğrencilerin avukatlarından açıklama: Müvekkillerimizi serbest bırakın

06 Şubat 2021 Cumartesi, 23:22

İstanbul Kadıköy'deki Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınanların avukatları, öğrencilerin serbest bırakılmaları için ortak çağrı yaptılar. Bulu'nun 1 Ocak 2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi'ne atandığını anımsatan avukatlar, "Bu kararı protesto ettiği için 600 öğrenci gözaltına alındı. Bu süreç içerisinde 4 öğrenci tutuklandı, 21 öğrenciye ev hapsi adli kontrolü verildi. Birçok kişinin evi basıldı, özel eşyalarına el konuldu. Üniversitenin ve adliyenin içerisine çevik kuvvet ekipleri girdi. Yüzlerce öğrenci ve LGBTİ+'lar yürütmenin en üst makamları tarafından hedef gösterildi" dediler.

Eylemler sırasında binlerce öğrencinin polisin kötü muamelesine maruz kaldığını ifade eden avukatlar, ortak açıklamalarına şöyle devam ettiler:

"Bu öğrenciler eylem sırasında yaklaşık 200 kişinin üzerine hızla sürülen ve yoldaki çöp konteynerini önünde sürükleyen polis aracına zarar verdikleri iddiasıyla gözaltında tutuldu. Tüm süreçte öğrencilerin yanında olan avukatlar olarak hukuksuzlara bizzat şahidiz. Hukuksuzlukların karşısında öğrencilerin yanındayız. Müvekkillerimizi serbest bırakın. Boğaziçi tutuklanamaz."