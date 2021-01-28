Boğaziçili öğrencilerin kurduğu çadırı yıktılar!

28 Ocak 2021 Perşembe, 13:23

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP'de uzun yıllar siyaset yapmış olan Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atamasına yönelik tepkiler sürüyor.

Melih Bulu, dün Zoom üzerinden toplantı yaptığı sırada öğrenciler rektörlük önünde slogan attı. Sloganlar Bulu'nun canlı bağlantısı sırasında duyuldu. Bunun üzerine, bu sabah saatlerinde güvenlik görevlileri rektörlük binasının önüne şerit çekti.

REKTÖRLÜK ÖNÜNE ŞERİT ÇEKTİLER

Dün öğrenciler Melih Bulu'nun moderatörlüğünü yaptığı girişimcilik temalı toplantıya rektörlük binasının hemen önündeki direniş çadırından “Kayyum rektör istemiyoruz” sloganlarıyla dahil olmuştu. Bugün rektörlük binasının önü polisler tarafından kapatıldı.

ÖĞRENCİLERİN ÇADIRINI YIKTILAR

Özel güvenlik görevlileri ise öğrencilerinin kurduğu direniş çadırını yıktı.

Foto: İnstagram Boğaziçi Direnişi