Boğaziçili öğrencilerin kurduğu çadırı yıktılar!

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Melih Bulu'yu atamasına yönelik tepkiler sürüyor. Üniversitede rektörlük binasının önü polisler tarafından kapatılırken, güvenlik görevlileri öğrencilerin kurduğu çadırı yıktı.

cumhuriyet.com.tr
28 Ocak 2021 Perşembe, 13:23
Boğaziçili öğrencilerin kurduğu çadırı yıktılar!
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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP'de uzun yıllar siyaset yapmış olan Melih Bulu'yu Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atamasına yönelik tepkiler sürüyor. 

Melih Bulu, dün Zoom üzerinden toplantı yaptığı sırada öğrenciler rektörlük önünde slogan attı. Sloganlar Bulu'nun canlı bağlantısı sırasında duyuldu. Bunun üzerine, bu sabah saatlerinde güvenlik görevlileri rektörlük binasının önüne şerit çekti.

REKTÖRLÜK ÖNÜNE ŞERİT ÇEKTİLER 

Dün öğrenciler Melih Bulu'nun moderatörlüğünü yaptığı girişimcilik temalı toplantıya rektörlük binasının hemen önündeki direniş çadırından “Kayyum rektör istemiyoruz” sloganlarıyla dahil olmuştu. Bugün rektörlük binasının önü polisler tarafından kapatıldı.

ÖĞRENCİLERİN ÇADIRINI YIKTILAR 

Özel güvenlik görevlileri ise öğrencilerinin kurduğu direniş çadırını yıktı.

Foto: İnstagram Boğaziçi Direnişi


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