Boğaziçi'ne Bulu atanması konusunda Erdoğan ile ters düşen YÖK Başkanı Saraç ayrılık hazırlığında

23 Temmuz 2021 Cuma, 04:00

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç’ın görev süresi, 20 Temmuz 2017’de ikinci kez göreve atanmasının ardından yönetmeliğe göre tamamlandı. Saraç ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında “Boğaziçi Üniversitesi’ne eski AKP’li Melih Bulu’nun atanması ve iki yeni fakülte kurulması nedeniyle anlaşmazlık olduğu” iddia edilirken, Saraç’ın yeniden atanmayacağı ve kurumdaki yakın çevresiyle vedalaştığı konuşuluyor.

Saraç, 11 Kasım 2014’te YÖK Başkanı olarak atandı. Saraç, 20 Temmuz 2017’de ise ikinci kez bu göreve getirildi. “Hadis Alimi” olarak bilinen ve Covid-19 tedbirlerine karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımı ile cenaze töreni yapılan Muhammed Emin Saraç’ın oğlu olan Yekta Saraç, kayınpederi olan Mustafa Demirkan’ın, Ayasofya’da, Erdoğan’ın da katıldığı programda Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü hedef alması ile de gündeme gelmişti.

YÖK Başkanı, Cumhurbaşkanı tarafından kurul üyeleri arasından dört yıl süre ile seçiliyor. Buna göre, Saraç’ın görev süresi, 20 Temmuz’da tamamlandı. Ancak, bayramın ilk gününe denk gelen 20 Temmuz’dan itibaren Resmi Gazete, bayram arası nedeniyle yayımlanmadı. Bu nedenle YÖK Başkanlığı için de bir gelişme yaşanmadı. YÖK başkanlarının görev yapacağı dönem konusunda ise sınırlama olmamasına karşın Saraç’ın yeniden atanmayacağı, Saraç ile Erdoğan arasında anlaşmazlık olduğu iddia ediliyor. En büyük anlaşmazlığın ise Boğaziçi Üniversitesi konusunda olduğu öne sürülüyor. İddialara göre, “Saraç, eski AKP’li Melih Bulu’nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasını desteklemedi” ve “Üniversiteye hukuk ve iletişim fakültesi açılmasına karşı çıkarak YÖK Genel Kurulu’nu toplamadı.”

Saraç’ın, kurumda yakın çevresiyle vedalaştığı da konuşulurken gözler, bayramdan sonra yayımlanacak ilk Resmi Gazete’de.