Atatürk'e hakaret eden imam, YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın kayınpederiymiş

30 Mayıs 2021 Pazar, 21:55

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı ve Ayasofya'da gerçekleşen programda imam Mustafa Demirkan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okuyup, "zalim ve kafir" ifadelerini kullanmıştı.

Program sırasında Demirkan'ın, Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik, "Bu ve bu gibi mabedlerin mabed olarak kalması için inşa edilmiştir. Öyle bir zaman geldiki bir asır gibi bir zaman içinde ezan ve namaz yasaklandı ve müze haline çevrildi. Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir... yarabbi bir daha bu zihniyetin bu milletin başına gelmesini mukadder buyurma..." ifadelerini kullandığı ortaya çıkmış ve tepkilere neden olmuştu.

YEKTA SARAÇ’IN KAYINPEDERİ

Odatv'de yer alan habere göre, Mustafa Demirkıran'ın, geçen aylarda hayatını kaybeden Muhammed Emin Saraç’ın dünürü, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç’ın kayınpederi olduğu ortaya çıktı. Emin Saraç, 'Alo Fatih' olarak anılan Mehmet Fatih Saraç'ın da kardeşi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç

SARAÇ'IN CENAZESİ TEPKİLERE YOL AÇMIŞTI

Öte yandan, yurttaşlara her fırsatta koronavirüs salgınına karşı 'sosyal mesafe' ve 'kalabalıktan uzak durma' uyarıları yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, YÖK Başkanı Yekta Saraç ve iş insanı Fatih Saraç'ın babası Muhammed Emin Saraç'ın cenazesinde ortaya çıkan fotoğrafı büyük eleştiri konusu olmuştu.

Koca, ''Ben cenazede o tarz mesafenin ortadan kalkabileceği bir görüntünün olabileceğini öngörmedim. Öngörmem gerekiyor muydu? Evet, gerekiyordu. Bu benim kusurum. Vatandaşımızdan bu anlamda özür diliyorum'' ifadelerini kullanmıştı.

Muhammed Emin Saraç'ın tepkilere neden olan cenazesi