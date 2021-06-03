YÖK Başkanı Saraç'tan kadınlara yönelik skandal sözler
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, TBMM’de kadına karşı şiddetin sebeplerinin belirlenmesi amacıyla kurulan ‘Meclis Araştırma Komisyonu’nda sunum yaptığı sırada kadına yönelik skandal sözler kullandı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Üniversiteler, milletin kızlarını emanet ettiği, hocalarına 'annelik, babalık yap, rehberlik yap' diye emanet ettiği kurumlar. Öğrencilerimize herhangi bir şekilde yan gözle bakılmasına bile tahammül edemeyiz" dedi.
TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında toplandı.
YÖK Başkanı Saraç, üniversitelerde cinsel taciz ve saldırıya karşı destek birimleri bulunduğunu, bu birimlerinin sayısının 31 olduğunu bildirdi. Sanılanın aksine YÖK'ün üniversite öğretim üyelerine soruşturma açma yetkisi bulunmadığını belirten Saraç, "Ama ihraçlarla ilgili husus var ise ve eğer itiraz ederse ihraç edilen kişi YÖK'ün gündemine gelir" dedi.
Saraç, 2014'ten bugüne kadar 60 öğretim elemanı hakkında "kadına taciz" filiyle üniversitelerden ihraç talebi geldiği ve bunları onayladıkları söyledi. Sadece 8 kişinin sözlü bir taciz olması ve ispatlanamaması gibi sebeplerle alt cezayla cezalandırıldığını kaydeden Saraç, "Ama YÖK olarak bakışımız şu; Cinsel taciz sübut bulmuş ise alt cezaya inmeden, geldiği gibi ihraç işlemlerini tamamlayacağız. Üniversiteler, milletin kızlarını emanet ettiği, hocalarına 'annelik, babalık yap, rehberlik yap' diye emanet ettiği kurumlar. Burada öğrencilerimize herhangi bir şekilde yan gözle bakılmasına bile tahammül edemeyiz" ifadelerini kullandı.
Saraç, bundan dolayı üniversitelerin bir yarışa girdiklerini belirterek, şimdi de "kadın dostu üniversiteler"le ilgili bir süreç, bir yarışma başlatmayı planladıklarını söyledi.
SOFUOĞLU'NUN SÖZLERİ DE TEPKİ ÇEKMİŞTİ
Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun Akit TV'de katıldığı programda yaptığı bazı yorumlar tepki çekmişti. Sofuoğlu, 27 yıldır üniversitelerde görev yaptığını belirterek, Türkiye'de üniversitelilerin yerleştiği yerlerin "Nişantaşı'na döndüğünü" ve neredeyse "fuhuş evleri" halini aldığını söylemişti.
Programda kendisine yönelik "genelleme yapılmaması ve sözlerinin ağır olduğu" uyarısı üzerine ise Sofuoğlu, "Gördüğüm var, istisna değil. Gelin gezdireyim o zaman ben anlamıyorum siz nerede yaşıyorsunuz" yanıtını vermişti.
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