Boğaziçi'nin eski rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder'e 1460 kişilik destek

23 Şubat 2021 Salı, 10:03

İçişleri Bakanı Soylu’nun Boğaziçi Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder’i telefonla arayarak eylemler nedeniyle kendisini uyardığını söylemesine yönelik eleştiriler sürerken, 1460 kişi tarafından Ergüder'e destek veren bir imza listesi yayınlandı. İmzacılar arasında çok sayıda akademisyen, sanatçı ve siyasetçi yer alıyor.

Soylu, katıldığı bir televizyon programında Prof. Üstün Ergüder'i telefonla arayarak uyardığını belirterek, “Kendisini aradım böyle işlere girmemesi lazım geldiğini söyledim. Benim yaşım 80, ben bu işlerle uğraşmıyorum' dedi. Hayır bu işlerle uğraştığınızı biliyorum...” ifadelerini kullandı.

İmzacılar arasında, Türk Tabipler Birliği Genel Başkanı Şebnem Koruk Fincancı, akademisyen Daron Acemoğlu, yazarımız Zeynep Oral, akademisyen İzzettin Önder, oyuncu Tilbe Saran, yazarımız Yazgülü Aldoğan, yazar ve müzisyen Zülfü Livaneli gibi isimler de var.

"SAYGILI OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

İmzalarla birlikte yayınlanan açıklamada, "Her zaman demokrasiden, özgürlükten, eşitlikten, hukuktan, üniversite özerkliğinden yana olan ve tüm bu değerleri bütün yaşamı boyunca sorumluluk aldığı alanlarda etkili kılan bilim insanı, uluslararası akademi dünyasında büyük bir saygınlık kazanmış Boğaziçi Üniversitesi eski rektörü çok kıymetli Prof. Dr. Üstün Ergüder’in meslektaşı, öğrencisi, dostu, arkadaşı olmaktan onur duyuyoruz.

Üstün Ergüder hocamızın daha iyi bir Türkiye ve daha iyi bir üniversite için, gençlerin özgürlükçü, düşünen, tartışan, üreten bireyler olmaları adına gösterdiği çabaların altında kötü niyet ve amaç aramanın, bu tür isnatlarda bulunmanın çok talihsiz, yakışıksız olduğunu düşünüyor ve iktidar mensuplarını ülkemizin değerli bilim insanlarına karşı saygılı olmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

1460 KİŞİLİK İMZA LİSTESİ

A. Alim Kınoğlu, A. Ekber Doğan, A. Erbil Payzın, A. Lamia Gülçur, A. M. Celal Şengör, A. Oktay Eğdirici, A. Sumru Özsoy, A. Turgay Ural, A. Yalçın Gülerman, Abdullah Canlıgil, Abdullah Demirbaş, Abdullah Nebil Göğüş, Abdurrahman Arıman, Abdülbaki Erdoğmuş, Abdülhamit Arvas, Adil Rengim Çetinöz, Ahmet Altan (BÜ'83), Ahmet Aykaç, Ahmet Çakır, Ahmet Çivi, Ahmet Çullu, Ahmet Dindar, Ahmet Dokucu, Ahmet Ersoy, Ahmet Evin, Ahmet Faruk Ünsal, Ahmet Hamdi Demirel, Ahmet Haşim Köse, Ahmet İnsel, Ahmet Levent Tumlu, Ahmet Metin Ger, Ahmet Okan, Ahmet Özbek, Ahmet Özerdim, Ahmet Palazoğlu, Ahmet Selçuk Akbaş, Ahmet Suat Ertem, Ahmet Ş. Yanıkoğlu, Ahmet Uğur Alkan, Ahu Ersözlü, Aida Abdullah, Ajlan Sunay, Akın Atalay, Akın Atauz, Akın Birdal, Akın Tek, Akif Seval, Akten Zabcı, Alan Duben, Alaz Pesen, Alber Dalva, Alber Kaya, Albert Ali Salah, Alev Er, Alev Komili, Ali Abaday, Ali Akel, Ali Arda, Ali Aynacı, Ali Batu Karaali, Ali Canlı, Ali Çarkoğlu, Ali Dinç, Ali Gökkaya, Ali Haydar Konca, Ali İpek, Ali Kerem Saysel, Ali Kulçay, Ali Mesut Önen, Ali Nesin, Ali Onur Bilgin, Ali R. Kaylan, Ali Rana Atılgan, Ali Sait Sevgener, Ali Suavi Erengül, Ali Turgay Kurultay, Ali Yalman, Ali Yaycıoğlu, Alp Üner, Alpar Sevgen, Altan Cengiztekin, Altan Sekmen, Altuğ Şimşek, Ani Beyleroğlu, Ani Çelik Arevyan, Anri Asa, Arda Karaçelebi, Arıl Seren, Arif Mardin, Armağan Ak, Arsin Arşık, Arzu Batmaz, Arzu Dalbaşar, Arzu Işıl Genç, Arzu Karaahmetoğlu Yıldırım, Arzu Öztürkmen, Arzu Tözge Turhan, Asım Karaömerlioğlu, Aslı Alpay, Aslı Bahçeli Posacıoğlu, Aslı Iğsız, Aslı Umur, Aslıgül Levack, Aslıhan Gürbüzel, Asu Aksoy, Asude Küçük, Asuman Başkan, Asuman Kayan, Asuman Şatana, Atahan Tekcan, Ateş Aykut, Atilla Ansal, Attila Durak, Avni Atam, Aybek Korugan, Aydan Gülerce, Aydın Cıngı, Aydın Engin, Aydın Ördek, Aydın Selcen, Aydın Sezer, Aydın Ulusa, Aydın Ulusan, Ayfer Akşit Hortaçsu, Ayfer Bartu Candan, Ayfer Karakaya Stump, Ayferi Ertek, Ayhan Akkaya, Ayhan Aktar, Ayhan Alkış, Ayhan Koç, Aykurt Nuhoğlu, Aykut Altın, Aykut Çoban, Aylin Kara, Aylin Ünaldı, Aylin Ünaldın, Aynur Çallı, Aysel Çelikel, Aysel Yıldırım, Aysu Yumuşak, Aysuda Kölemen, Ayşan Sönmez, Ayşe Atalık, Ayşe Aytoz, Ayşe Bahar Barslan, Ayşe Cansızoğlu, Ayşe Cemal, Ayşe Cengiz Hızıroğlu, Ayşe Ceylan, Ayşe Çavdar, Ayşe Dayı, Ayşe Deniz İnsel, Ayşe Erzan, Ayşe Eyüboğlu, Ayşe Göksel, Ayşe Gözen, Ayşe Gül Güllüova, Ayşe Hür, Ayşe Kadıoğlu, Ayşe Mortaş, Ayşe Onur, Ayşe Öğüt, Ayşe Öncü, Ayşe Önger Alpaslan, Ayşe Özdeş, Ayşe Roy, Ayşe S. Edirne, Ayşe Semiha Baban Gökçeli, Ayşe Semra Ülkü, Ayşe Sezerman, Ayşe Soysal, Ayşe Sungar, Ayşe Yasemin Demirpençe, Ayşe Yolageldili, Ayşegül Altınay, Ayşegül Devecioğlu, Ayşegül Sipahi, Ayşen Candaş, Ayşen Şahin, Ayşın Altıok, Aytekin Berkman, Aytül Özkan, Aziz Gökdemir, Azmi Özkardeş, B. Füsun Elioğlu, B. Naime Sungur Tarakçıoğlu, Babür Atila, Babür Pınar, Bahadır Altan, Bahadır Kayan, Bahar Araz, Bahar Atlamaz Barutçu, Bahar Gürsan, Bahar Karaoğlan, Bahar Soyoğlu Çetin, Baki Tezcan, Banu Açıkdeniz, Banu Can, Banu Çadırcı, Banu İzmen, Banu Karaşin, Banu Tesal, Banu Yılmaz, Barbaros Dinçer, Barçın Yinanç, Barış Cesur, Barış Düdü, Barış Tansever, Barış Trak, Baskın Oran, Başak Kıpçak, Batuhan Avcı, Begüm Özkaynak, Begüm Yavuz, Behice Ertenü, Behzat Azeri, Beki Sarfati, Bektaş Açıkgöz, Belgin İzmiroğlu Egeli, Belgin Vardar, Belkıs Alfon, Belkıs Versan Kalayoğlu, Benan Eres, Bengisu Rona, Beril Sarıaltun, Berk Genç, Berki Özmen, Berna Aydemir, Berna Kayhan, Berna Kılınç, Berna Turam, Berrin Geceer, Berrin Üretmen, Beşir Özmen, Betül Kırdar, Betül Tanbay, Betül Zenginobuz, Bige Karan, Bilge Feyzioğlu, Bilgin Atalay, Billur Korkut, Binnaz Toprak, Birgül Ak, Birgül Değirmenci, Biricik Arcan, Birsen Çelen, Birsen Tekin, Buğra Sergün, Burak Günday, Burcu Bilaç Ete, Burcu Egene, Burcu Hüsrevoğlu, Burcu Tuzcu, Burcu Yankın, Burhan Karaçam, Burhan Şenatalar, Burhan Yeşim Erimel, Bülent Atamer, Bülent Başol, Bülent Bilmez, Bülent Çetinel, Bülent Göksel, Bülent Gülekli, Bülent Gültekin, Bülent Güvenç, Bülent Karabıçak, Bülent Önal, Bülent Özer, Bülent Paksoy, Bülent Sankur, Bülent Tekin, Bülent Urş, Büşra Karpuz, Cahit Seymen, Can Candan, Can Duna, Can Sarp Yıldızoğlu, Canan Ar Maxton, Canan Arın, Canan Atılgan, Canan Ercan Çelik, Canan Helvacıoğlu, Canan İpek, Canan Kadıoğlu, Canan Körüstan, Canan Kurtoğlu, Canan Ulaşan Ersoy, Candan Fetvacı, Candan Göksenin, Cansu Nihal Kalender, Cantekin Temizer, Celal Bayraktaroğlu, Celal Beysel, Celal Demirhan, Celal Korkut Yıldırım, Celalettin Can, Cem Ankara, Cem B. Erdoğan, Cem Duna, Cem Ersoy, Cem Ertuğrul, Cem Mazlum, Cem Tanır, Cemal Altıntaş, Cemal Arıkan, Cemal Ertan Akiş, Cemal Kafadar, Cemil Arıkan, Cemil Aydın, Cemile Mavioğlu, Cemile Şenulubaş, Cengiz Aktar, Cengiz Babacan, Cengiz Buyurgan, Cengiz Çandar, Cengiz Genç, Cenk Tıkız, Cenk Yiğiter, Ceren Özselçuk, Cevher Bilgin, Cevza Sevgen, Ceyda Aydede, Ceyda Can, Ceyda Lamp, Ceyhun Elgin, Ceyla Koray, Ceylan Güzekin, Ceylan Özerengin, Cezmi Öncüer, Cihan Uzunçarşılı Baysal, Cihan Yiğin, Cihangir İslam, Cihangir Toköz, Civan Poyrazoğlu, Coşkun Kutbay, Coşkun Özdemir, Cüneyt Akman, Cüneyt Yalaz, Çağlar Altuntaş, Çağlayan Erendağ Onar, Çetin Ali Nergis, Çınla İlkorur, Çiğdem Boz, Çiğdem Dalay, Çiğdem Kafescioğlu, Çiğdem Yalçın, Daron Acemoğlu, Davut Ökütçü, Defne Tokay, Demet Egeli, Demet Kural, Demet Ünlüsoy Turhan, Deniz Alphan, Deniz Demirağcı, Deniz Gürsoy, Deniz İlgün, Deniz İlkin, Deniz Sözmen Van Basselaere, Deniz Tezcan Öngören, Derin Eren, Derin Terzioğlu, Derya Kalyoncu, Derya Tolgay, Devrim Umut Aslan, Didem Muslu, Didem Yalçın, Dilek Çetindamar, Dilek Çınar, Dilek Çolakoğlu, Dilek Dizdar, Dilek Doltaş, Dilek İlhan, Dilek İşgören Kınlı, Dilek Kıroğlu, Dilek Özman, Diler Özer, Dodey Yeşil, Doğa Dilara Okumuş, Doğan Bermek, Doğan Erol, Doğan Özgüden, Dolunay Soykan, Dora Teves, Döndü Üncücan Şirin, Durul Seren, Duygu Akın, Duygu Akışık, E. Esin Payzın, Ebru Okan, Ebru Tansever, Ecda Erol, Ece Kalabalıkoğlu, Ece Serter, Edhem Eldem, Ege Uysal, Ekin Yalçın, Elçin Aykaç, Elif Karaman, Elif Kaya, Elif Okatan, Elvan Özkaya, Emel Bilal Ünlü, Emel Kurma, Emel Şensezgin Mergen, Emel Veral, Emel Yamantürk, Emel Yıldırım, Emin Alptekin, Emin Merih, Emine Altınel, Emine Çaykara, Emine Gönel, Emine Nur Diler, Emine Uşaklıgil, Emrah Cilasun, Emre Kocaoğlu, Emre Nişancı, Ender Özbek, Enes Atila Pay, Engin Bilaç, Engin Deniz Akarlı, Engin Emre, Engin Gürsel, Engin Uysal, Enigül Sönmez, Enis Can Karakoç, Ercan Akbay, Ercan Uğur, Ercüment Tekdal, Erdal Kalkan, Erdal Yıldırım, Erdal Yılmaz, Erdem Çıpa, Erdil Özer, Erdin Özdemir, Erdoğan Aydın, Erdoğan Dereli, Erdoğan Gulari, Erdoğan Kahyaoğlu, Erel Seren, Eren Güngör, Ergin Cinmen, Ergun Özbudun, Ergün Kırlıkovalı, Erhan Çakar, Erhan Çulpan, Erhan Dumanlı, Erhan Öğüt, Erkut Yücaoğlu, Erol Egeran, Erol Kızılelma, Erol Köroğlu, Ersin Çakar, Ersin Kalaycıoğlu, Ertan Yurdakoş, Ertuğrul Günay, Ertunç Yalçın, Esen Aslandoğan, Esen Çamurdan, Esin Ece, Esra Acar, Esra Aksu, Esra Başak, Esra Koç, Esra Mungan, Esra Özyürek, Esra Selçuk, Esti Yuda, Esvet Beycan Gürler, Etem Ruhi Örmeci, Ethem Ruhi Fığlalı, Evin Büyükünal, Evin Elçi, Evren Altınel, Eyüp Sultan Kart, Ezel Akay, Ezgi Karadayı, Ezgi Kılıç, F. Gülin Özyol, F. Onur Koca, Faik Burhanoğlu, Faik Koray, Faruk Birtek, Faruk Özkut, Faruk Sayıt, Faruk Yalçınduran, Fatma Balioğlu, Fatma Bostan Ünsal, Fatma Gök, Fatma Kayabaş, Fatma Müge Göçek, Fatma Olcay Kılıç, Fatma Şule Dinçsoy, Fatmagül Berktay, Fatoş Erkman, Fatoş Erbil, Fehime Korkmaz, Fehime Korkmaz Bingöl, Ferai Tınç, Ferhat Sezer, Ferhat Tunç, Ferit Koçoğlu, Ferit Öztürk, Ferudun Eray, Feryal Öney, Ferzan Yıldırım, Fethi Ağalar, Fethi İdeman, Fethiye Çetin, Fevzi Doğu, Feyha Duru, Feyha Karslı, Feyza Aras, Feyza Küçükaltın, Feyza Zaim, Feyzi Baban, Fezai Gülfidan, Fırat Demir, Fırat Kuyurtar, Fırat Tekin, Fidan Türkent, Fikret Adaman, Fikret Özveren, Fikri Sağlar, Filiz Balköse Ongay, Filiz Zabcı, Firdevs Güremen, Firdevs Solakoğlu, Firuze Çekiç, Fuat İnce, Fuat Ürkün, Fulya Demiralp, Funda Oral, Furkan Tabanıyastı, Füsun Alpsoy, Füsun Çağın-Şahinler, Füsun Erdim, Füsun Madra, Füsun Taşhan, Gamze Acun, Gamze Ahıskalı Şulen, Gamze Araz, Gencer Özcan, Gençay Gürsoy, Gila Benmayor, Gonca Arayıcı, Goncagül Akın İçel, Gökçen Karaman, Gökhan Cansen, Gökhan Çapraz, Gökhan Döneli, Gökhan Kavasoğlu, Gökhan Özdöl, Gönül Aras Karahanoğlu, Gönül Beker Ertör, Gönül Dinçer, Gönül Germiyanoğlu, Gönül Zeynep Madra, Grasia Yalman, Gül Günver Turan, Gül Özgen, Gül Postacıoğlu Kocagöz, Gül Yavuz, Gül Yazıcı Kaya, Gülay Çuhacı, Gülay Dörter, Gülay Tunç Hakyemez, Gülcan Küçük, Gülden Tüfekçi, Gülderen Alaca, Gülen Aktaş, Güler Fişek, Gülercan Selamoğlu, Gülfem Akdoğan, Gülfem Göksel, Gülfem Köseoğlu, Gülgün Budanlıoğlu, Gülin Erden, Güliz Elbi, Güliz Ger, Güliz Karadayı, Gülnev Ece, Gülnur Acar Savran, Gülru Necipoğlu, Gülru Paksoy, Gülsen Gökçimen, Gülseren Onanç, Gülsev Akın, Gülsün Dikmen, Gülten Gülay, Gülümser Koçak, Gün Kut, Günay Göksu Özdoğan, Günce Öztürk, Gündüz Sunol, Gündüz Ulusoy, Güney Şirin, Günfer Devres, Güngör Şenkal, Günhan Odabaş, Güniz Karadayı Tortamış, Günkut Güven, Günsu Çağlar, Gürol Irzık, Gürel Tüzün, Gürhan Ertür, Gürol Eren, Güzin Özkanlı, H. Cavit Sarıoğlu, H. Cevad Özdil, H. Gülçin Taçkınlar, Hacer Ansal, Hadi Cin, Hakan Altınay, Hakan Gürün, Hakan Gürvit, Hakan Karateke, Hakan Mıhcı, Hakan Tahmaz, Hakan Yılmaz, Hakkı Filibeli, Haldun Erkman, Hale Bolak Boratav, Halil Ergün, Halil Güven, Halil İbrahim Yenigün, Halil Öz, Halil Özcan Gülçur, Halim Bulutoğlu, Halis Komili, Haluk Ağabeyoğlu, Haluk Arpacıoğlu, Haluk Koçak, Haluk Özdalga, Haluk Yurtkuran, Hamit Bozarslan, Handan Dedehayır, Handan Saatçioğlu Gürses, Handan Ünlüer, Hande Tekdal, Hande Yağcı, Harun Küçük, Hasan Ay, Hasan Cemal, Hasan Demirci, Hasan Kayalı, Hasan Tekgüç, Hasan Tolga Ülkücan, Hasan Uzme, Hasibe Ünçe, Hasip Can Aksoy, Hasip Kaplan, Hatice Aynur, Hayri İnönü, Hediye Baş, Herkül Milas, Hilmi Koçak, Huri Özdoğan, Hülya Ekşigil, Hülya Key, Hülya Kirmanoğlu, Hülya Komili, Hülya Özbek, Hülya Tonguç Bilgin, Hüsamettin Alper, Hüsamettin Onanç, Hüseyin Akarlı, Hüseyin Alparslan Şahin, Hüseyin Coşkun, Hüseyin Demirel, Hüseyin Habip Taşkın, Hüseyin Kuplay, Hüseyin Pınar Gürsan, Hüseyin Yılmaz, Hüsnü Okçuoğlu, Işık Güdüm Doğusoy, Işıl Aras, Işıl Bilger, Işıl Ünal, Işın Elçi, Işın Tuğrul, İ. Arman Elioğlu, İ. Kazım Göktepe, İ. Kuban Altınel, İbrahim Alkurt, İbrahim Barış Uluğ, İbrahim Betil, İbrahim Fikri Talman, İbrahim Kardıçalı, İbrahim Özen, İbrahim Üğdül, İbrahim Yener, İclal Dinçer, İlgi Kuşu, İlhan Döğüş, İlhan Nebioğlu, İlhan Or, İlhan Tekeli, İlhan Uzgel, İlkay Bilgin, İlkay Kırcalı, İlker Ergün, İlker Yasin Keskin, İlkiz Hancıoğlu, İlknur Kılıçel, İlknur Özkan Özdemir, İlter Sayın, İlter Turan, İnan Özdemir, İnci Altürk, İnci Eviner, İnci Tuğsavul, İpek Altan, İpek Duben, İpek Gürkaynak, İpek Yavuz, İpel Tohumcu, İrem Afşin, İrem Telci, İrfan Çetinok, İsmail Beşikçi, İsmail Cem Özkan, İsmail Çakmak, İsmail Emre Telci, İsmail Gönen, İsmail Güler, İsmail Yalçınkaya, İsmet Karasoy, İsmet Vildan Alptekin, İsmet Yelkencioğlu, İsmet Yılmaz, İzzettin Önder, Jak Jabes, Jale Parla, Jale Şehbender, Jean Pierre Dopagne, Jeffrey Tucker, Jülide Aral, Kaan Onat Göze, Kaan Verdioğlu, Kadir Akın, Kadir Cangızbay, Kadir Deniz, Kamil Yılmaz, Karabekir Akkoyunlu, Kaya Özkuş, Kaya Şahin, Kazım Apa, Kemal Akgün, Kemal Akkurt, Kemal Dinçer, Kemal Gürüz, Kemal Kirişci, Kemal Özbiçer, Kemal Taylan, Kenan Albayrak, Kerem Alpay, Kerem Cankoçak, Kerem Kurdoğlu, Kerim Sipahiler, Kerim Yıldırım, Kerime Arsan, Kıvanç İneltem, Korin Arditi, Korkmaz İlkorur, Korkut Boratav, Kubilay Dörter, Kudret Ünal, Kutay Özaydın, Kuvvet Lordoğlu, Kuyaş Buğra, Kürşat Oral, Lale Ersaraç Karaoğlu, Lale Önen, Lale Özeş, Leman Yıldırım, Lerna Ekmekcioğlu, Lerzan Özkale, Levent Elbeyli, Levent Gültekin, Levent Kırıkoğlu, Levent Köker, Levent Soy, Levent Ülgen, Levent Yıldıran, Leyla Aktay, Leyla Giray Dilber, Leyla Mersinli Sürmeli, Leyla Şensoy Kalav, Lütfi Çakmakçı, M. Bora Akgül, Macit Çopur, Macit Kalelioğlu, Magi Biton, Mahir Arıkol, Mahmut Hortaçsu, Mair Kasuto, Maral Çankaya, Maria D. Alvarez, Mazhar Ünsal, Mehmet A. Oturan, Mehmet Akbay, Mehmet Ali Acartürk, Mehmet Ali Alpar, Mehmet Ali Kuyumcu, Mehmet Arda, Mehmet Betil, Mehmet Demirel, Mehmet Demirpençe, Mehmet Doğan, Mehmet Emin Karaaslan, Mehmet Emin Karamehmet, Mehmet Erbudak, Mehmet Ergül, Mehmet Gürün, Mehmet Hakan Kurtoğlu, Mehmet Kabasakal, Mehmet Keserli, Mehmet Murat Öz, Mehmet Nuray Aydınoğlu, Mehmet Önder Öztürk, Mehmet R. Gürkaynak, Mehmet Rasgelener, Mehmet Şahin, Mehmet Şükrü Tekbaş, Mehmet Taha Deniz, Mehmet Teoman Pamukçu, Mehmet Uğur, Mehmet Uluışık, Mehmet Ulusoy, Mehmet Ural, Mehmet Yılmaz Yaltır, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Melda Durgunoğlu, Melek Bay, Melek Köni, Melek Ulagay Taylan, Melek Yılmaz, Melih Halefoğlu, Melih Şener, Melis Akova, Melis Beste Yıldız, Melis Demirel, Meltem Aravi, Meltem Günel, Meltem Gürle, Meltem Susmuşoğlu Usal, Menend Kurtiz, Meral Akyol, Meral Korzay, Meral Tamer, Mert Aslanalp, Mesrure Yücekök, Mesut Sert, Mete Turan, Metin Düzer, Metin Gürses, Metin Ölken, Mihail Vasiliadis, Mine Eder, Mine Eser, Mine Göl Güven, Mine Kazmaoğlu, Mine Koçak, Mine Minasyan, Mine Topçu, Mualla İğnebekçili, Mualla Özan, Muammer Arıkan, Muammer Ekim, Muhammet Selli, Muhammet Yasin, Muhittin Mungan, Muhittin Yalçın Baran, Muhittin Yamaç, Muhtar Tanrıöver, Murat Akın, Murat Argun, Murat Balcı, Murat Barış Tansever, Murat Belge, Murat Bihan, Murat Cemal Yalçıntan, Murat Çelikkan, Murat Ece, Murat Gümrükçüoğlu, Murat Güvenç, Murat Kubilay, Murat Kuseyri, Murat Öngör, Murat Özbank, Murat Sabuncu, Murat Sağmanlı, Murat Sezer, Murat Somer, Murat Sungar, Murat Yıldız, Mustafa Berkay Koyuncu, Mustafa Elveren, Mustafa Kemal Coşkun, Mustafa Kemal Kaya, Mustafa Moroğlu, Mustafa Oğuz Sinemillioğlu, Mustafa Öngay, Mustafa Paçal, Mustafa Şener, Mustafa Tamer, Mustafa Vural Yılmaz, Müfit Altan Baytaroğlu, Müge Başsaraç, Müge Devrim-Üçok, Müge Gedik, Mühdan Sağlam, Müjde Gürlek, Müjde Odabaşıoğlu Unustası, Münire Arıkol, N. Süleyman Özyalçın, Naci Akıncı, Naci Balerdem, Naci Başerdem, Nadir ARICAN, Nadire Mater, Nafiz Öztürk, Nakiye Boyacıgiller, Namık Tan, Nazan Aksoy, Nazan Gökay, Nazan Kırdar, Nazar Büyüm, Nazlı Koruyan Altıpat, Necat Akdeniz Akgün, Necati Alakavuk, Necati Güler, Necdet Hasgül, Necdet Saraç, Necip Akbaş, Necmettin Tüfekçi, Necmiye Alpay, Nedret Kuran, Nejat Yalım, Nermin Görkem Şirin İnan, Nesim Ovadya İzrail, Neslihan Sarır, Nesrin Nas, Nesrin Küçükelbil, Nesrin Sarper, Neşe Bilgin, Neşe Erdilek, Neşe Mutlu, Neşe Serter, Neşe Sevilir, Neşe Tınaztepe, Neşe Yıldıran, Neşem Ay, Neşet Serter, Nevhiz Demirel, Nevin Şakar, Nevzat Onaran, Nevzat Saatçi, Neyran Uzkan, Nezih Gözübüyük, Nezih Günal, Nezihe Bihan, Nezihi Bayrak, Nigar Alemdar, Nihan Aksakallı, Nihan Önal, Nihat Falay, Nihat Zoral, Nil Çayan, Nil Mutluer, Nil Tekgül, Nilden Beyazıt, Nilgül Çağlak, Nilgün Arısan, Nilgün Baybahan, Nilgün Cön-Gruhlke, Nilgün Dereli, Nilgün Doğançay, Nilgün Erdem, Nilgün Güngör Uluğ, Nilgün Ilgıcıoğlu, Nilgün Karaca Pekin, Nilgün Yücaoğlu, Nilhan Onal, Nilüfer Çağlar, Nilüfer Duna, Nilüfer Tokay, Nimet Karan, Nimet Karaosmanoğlu, Nimetgül Dinçer, Noyan Umruk, Nuhseler Cebecioğlu, Nüket Esen, Nükte Or Oktayer, Nur Altun, Nur Betül Çelik, Nur Emiroğlu, Nur Mardin, Nur Sürer, Nuran Özkırım, Nuran Terzioğlu, Nurbanu Pekol, Nurcan Baysal, Nurdan Arca, Nurdan Şahin, Nurettin Çivi, Nurhan Davutyan, Nurhan Yentürk, Nuri Çolakoğlu, Nuri Doğan, Nuri Ersoy, Nurten Ertuğrul, Nurullah Gültekin, Nusret Aras, Nüket Ulagay, Nükhet Aytaç, Nükhet Gündeş, Nükhet Varlık, Oğuz Bozkurt, Oğuz Güney, Okan Akhan, Okşan Aytaman, Oktay Demircan, Oktay Özel, Oktay Varlıer, Olga Hünler, Onur Can Taştan, Onur Hamzaoğlu, Onur Keklik, Oral Ekdal, Orhan Akalp, Orhan Alkaya, Orhan Baş, Orhan Doğançay, Orhan Düzgün, Orhan Korkmaz, Orhan Özerhan, Orhan Silier, Orhan Yenigün, Osman Gazi Baykal, Osman İnci, Osman Kolat, Osman Saydam, Osman Ünsal, Osman Zaim, Oya Başak, Oya Baydar, Oya İdemen, Oya Kanat, Oya Kayacan, Oya Özaslan, Oya Üçbaşaran, Ozan Bayrak, Ozan Yazgan, Öget Öktem Tanör, Öktem Kalaycıoğlu, Ömer Ak, Ömer Aras, Ömer Ceylan, Ömer Ersun, Ömer Faruk Akdeniz, Ömer Faruk Beşkardeş, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ömer Faruk Kurhan, Ömer Madra, Önder Algedik, Önder Eren, Öner Bildiren, Öner Ortaçsu, Öner Ölçerel, Öner Tüzün, Öngün Kiper Sanlı, Özalp Birol, Özden Olgun, Özge Sönmezöz, Özgür Akın Oto, Özgür Çiçek, Özgür Efe, Özgür Eren, Özgür Zeybek, Özlem Bakan, Özlem Beyarslan, Özlem Ergün, Özlem Onaran, Özlem Ölçer, Özlem Tetik, Öztürk Çanlıoğlu, Pamir Sezener, Pelin Batu, Peyker Şimşek, Pınar Alalu, Pınar Alp, Pınar Börekçioglu Paksoy, PInar Feyzioğlu Akkoyunlu, Pınar Işık, Pınar Kalyoncu, Pınar Kılıç, Pınar Mullen, Pınar Öztuncay, Pınar Sayıt, Pınar Tığlı, Pınar Ulusan, Pınar Yanyalı Doğu, Pınar Yolum Birbil, Piraye Antika, Polat Tokay, Puran Deşen, Ragıp Zarakolu, Rakel Sezer, Ralf Arditti, Ramazan Aydın, Ramazan Gezgin, Rasih Tuna, Raşit Tükel, Recep Altay, Recep Göknil, Recep Maraşlı, Refet Ali Yalçın, Refik Baysal, Refik Soyer, Remzi Çelik, Rengin Ekmekcioğlu, Renin Atamer Altinyeleklioğlu, Reşat Kasaba, Reşit Canbeyli, Reşit Ergener, Reyan Tuvi, Reyhan Kayır, Reyhan Oksay, Rezan Tuncay, Rıfat Karakimseli, Rıfat Okçabol, Rındı Gül Oral, Rıza Doğru, Rıza Okçu, Rıza Türmen, Rıza Yıldırım, Rina Eskinazi, Robert Cabi Akman, Robi Ebeoğlu, Rozet Asal Zibil, Rûbar Dindar, Ruhat Mengi, Rukiye Eker Ömeroğlu, Rüyam Gürkaynak Oflaz, Saadet Cantimur Kuyumcu, Saadet Sertaç Ergin, Sabahat Yavuz, Sabahattin Derya Pekşen, Sabih Ataç, Sabiha Vurkaç, Sabri Sayarı, Sabri Yalçın Akdemir, Sacit Özkanlı, Said Kaymakçı, Saime Tuğrul, Saip Eren, Sait Çetinoğlu, Sait Köseoğlu, Salahattin Tozan, Salih Gülşah Eliyazıcı, Salih Yılmaz, Salkım Aktay, Salman Kaya, Samim Akgönül, Samuel Azar, San Özalp, Seba Ünsal, Seçkin Gençoğlu, Seçkin Wieting, Seda Saral Okçu, Sedat Yağcıoğlu, Sedef Akbay, Sedef Betil, Sedef Eldem, Sedef Gürsel, Sedef Kabaş, Selcan Kaynak, Selcuk Kocum, Selçuk Akbora, Selçuk Altun, Selçuk Erden, Selçuk Erez, Selçuk Esenbel, Selçuk Özgediz, Selçuk Tanyeri, Selda Öztürk, Selda Şen, Selen Kartal, Selim Alguadiş, Selim Badur, Selim Deringil, Selim Kalafat, Selim Kuru, Selim Zafer Ellialtı, Selin Aydınoğlu, Selin Söl, Selma Berkman, Selmin Karaçam, Selva Taner Suman, Sema Başol, Sema Bayraktar, Sema Gülez, Sema Kalaycıoğlu, Sema Öğünlü, Sema Tamer Gürses, Sema Varol, Semih Bilgen, Semih Pekol, Semiha Bahçeli Şenocak, Semin Çiftçi, Semra Ak, Semra Özmerzifon, Semra Somersan, Semra Toriin Yalım, Sena Kaleli, Senem Yıldız, Sennur Hamamcıoğlu, Serap Amal Verdi, Serap Kayhan, Sercan Çelebi, Serda Yurtkuran, Serdar Ayaz, Serdar Ünal, Serfi Ergun, Şerife Eren, Serkan Koray, Serpil Eren, Serpil Seren, Serra Akkaya, Serra Arıkök, Serra Ulusoy, Sertaç Ökten, Sertan Özan, Servisîmin Cömert, Sevda Bekman, Sevda Bozkurt, Sevda Karagedik, Sevgi Seren, Sevgi Uçan Çubukçu, Sevil Peach Gence, Sevilay Çelenk, Sevilay Saral, Sevinç Kutay Tanıl, Sevinç Selek Eken, Seyda Demirel, Sezai Madra, Sezin Gündoğan, Sezin Öney, Sırma Ersanlı, Sırma Evcan, Sibel Irzık, Sibel İnceoğlu, Sibel Sivri Akkuzu, Sibel Türkoğlu, Sibel Yiğitalp, Silvia Müderrisoğlu, Sima Benaroya, Simay Demiral, Simten Coşar, Sinan Arslan, Sinan Bahadırlı, Sinan Berkman, Sinan Canlı, Sinan Mısırlı, Sinan Suner, Sinem Ekiz, Soli Özel, Soner Birol, Stella Bensason, Suat Aksoy, Sueda Albayrak, Suzan Alalu, Suzan Aral Akçora, Süheyl Açıkel, Süleyman Çelebi, Süleyman Gökoğlu, Şaban Erdikler, Şahika Yüksel, Şahin Tekgündüz, Şanar Yurdatapan, Şebnem Demirel, Şebnem Korur Fincancı, Şefik Aslan, Şefika Pekin, Şehbal Şenyurt Arınlı, Şehnaz Kart, Şelale Tekin, Şemsa Özar, Şemsi Serap Çatalpınar, Şenay Haznedaroğlu, Şengün Kılıç, Şerife Gazioğlu Solakoğlu, Şevket Pamuk, Şevki Özkan, Şeyma Birimer Arsel, Şiar Rişvanoğlu, Şule Adaman, Şule Kut, Şule Özdemir, Şükrü Ergün, Şükrü Hamarat, Tahir Cebecioğlu, Tahsin N. Durlu, Tahsin Yeşildere, Talat Kırış, Talha Çamaş, Tamer Akkaş, Tamer Demiralp, Tan Ünsal, Taner Akçam, Taner Bayrak, Taner Gören, Taner Koçak, Tansu Baktıran, Tarık Kayakan, Tarık Tarakçıoğlu, Tarık Ziya Ekinci, Tayfun Üner, Tayfur Vardar, Taylan Tosun, Temel İskit, Tevfik Göksel, Tevfik Küçükpınar, Tezcan Durna, Thomas Henzel, Tınaz Ekim, Tijen Mergen, Tilbe Saran, Timuçin Gürer, Timur Kuran, Tolga Sütlü, Tolon Teker, Toraman Şahin, Tuba Çandar, Tufan Baysal, Tuğrul Bornovalı, Tuğrul Eryılmaz, Tuna Kuyucu, Tunçer Göneçli, Tunçer Sökmen, Turgut Bahadır Yalın, Tüten Ateş, Tülay Erdoğan, Tülay Erkan, Tülay Güngen, Tülin Ceran, Tülin Garbioğlu Danış, Tümay Algan Ferrara, Türker Genç, Ufuk Girgiç, Ufuk Uras, Uğur Aker, Uğur Büyükburç, Uğur Özdemir, Uğur Tunçay, Ulaş Başar Gezgin, Ulviye Yalım, Umur Serter, Umut Gürsoy, Umut Kısagün, Ülker Uncu, Ülkü Bayındır, Ülkü Demirdöğen, Ümit Berkyer, Ümit Cizre, Ümit Kıvanç, Ümit Şenesen, Ümran Geze, Ünal Çeviköz, Üstün Oyman, V. Metin Bayrak, Varujan Buberoğlu, Vedat Ozan, Veli Deniz, Veli Dinçel, Veli Polat, Viktorya Çiprut, Volkan Çidam, Yalçın Ergündoğan, Yalçın Kekeç, Yalçın Özkan, Yaman Barlas, Yaman Öğüt, Yaprak Zihnioğlu, Yasemin Civelekoğlu, Yasemin Sırali, Yasemin Soysal, Yavuz Aksoy, Yavuz Baydar, Yavuz Otar, Yazgülü Aldoğan, Yektan Türkyılmaz, Yeşim Arat, Yeşim Atamer, Yeşim Burul, Yeşim Erimel, Yeşim Erkol Gezen, Yeşim Özer Güra, Yeşim Özkalyoncu Karaman, Yıldız Arıkan, Yıldız Özkent, Yıldız Tokman, Yılmaz Argüden, Yılmaz Bayezit, Yılmaz Esmer, Yılmaz Nişancı, Yılmaz Yavunç, Yigit Akın, Yiğit Yokuş, Yola Ertunga, Yonca Övet, Yunus Emre Evlice, Yurdanur Dülgeroğlu, Yusuf Işık, Yusuf Köse, Yusuf Mardin, Yusuf Zaimoğlu, Yücel Arat, Yücel Karakurum, Yücel Tunca, Yüksel Oktay, Yüksel Okyay, Zafer Kıraç, Zafer Toprak, Zehra Akyürek Derinöz, Zehra Arat, Zehra Öner, Zehra Sayers, Zehra Ünal, Zerrin Çeşmebaşı, Zerrin Demirel, Zeynep Akbay Erengül, Zeynep Akçakaya, Zeynep Akıncı, Zeynep Aslı Alıç, Zeynep Atay Gök, Zeynep Atikkan, Zeynep Babacan, Zeynep Emel Acar, Zeynep Gambetti, Zeynep Gün Tosunoğlu, Zeynep Günsur, Zeynep İlsen Önsan, Zeynep Kadirbeyoğlu, Zeynep Kutluata, Zeynep Nişancı, Zeynep Okan, Zeynep Oral, Zeynep Pekün Ekşioğlu, Zeynep Sezer, Zeynep Sözen, Zeynep Taymas, Ziya Bayram, Ziya Halis, Zuhal Atanan, Zuhal Güngör, Zülfü Livaneli.