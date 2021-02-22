Soylu'nun Prof. Ergüder'i hedef göstermesine sert tepki!

22 Şubat 2021 Pazartesi, 11:28

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Melih Bulu’ya yönelik protestolara yönelik konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üniversitenin eski Rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder'i sorumlu tutması büyük tepki çekti.

Soylu, katıldığı bir televizyon programında Prof. Üstün Ergüder'i telefonla arayarak uyardığını belirterek, “Kendisini aradım böyle işlere girmemesi lazım geldiğini söyledim. Benim yaşım 80, ben bu işlerle uğraşmıyorum' dedi. Hayır bu işlerle uğraştığınızı biliyorum...” ifadelerini kullandı.

Soylu’nun Boğaziçi Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder’i telefonla arayarak eylemler nedeniyle kendisini uyardığını söylemesi muhalefet partilerinin ve pek çok kişinin tepkisini çekti.

'OTOKRATİK ANLAYIŞIN ESERİ'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Prof. Üstün Ergüder 28 Şubat’ın en zor şartlarında dahi yasaklara karşı tavır koymuş, özgürlükçü ve saygın bir akademisyendir. Bizim ahlak anlayışımız bilim insanına saygı, kıdeme hürmet gerektirir. Tehdit ve baskı bu ilkeyi özümseyemeyen otokratik bir anlayışın eseridir."

'O KADAR DA UZUN BOYLU DEĞİL!'

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi İbrahim Turhan da Twitter üzerinden Soylu’nun Prof. Ergüder'i uyarmasına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Prof. Dr. Üstün Ergüder; kendisinden ders almış olmaktan, diplomamın üzerinde imzasının olmasından onur duyduğum değerli bir bilim insanıdır. Türkiye’nin değerlerine hoyratça saldırılmasını kınıyorum. Evet; bize doğru öğretti! Zorunuza gitse de... O kadar da uzun boylu değil!

Ayrıca -çok sevdiğiniz ifadeyle söyleyeyim- velev ki Boğaziçi Üniversitesindeki demokratik ve barışçı gösterileri destekliyor olsun. Ne olur? Ölçüyü siz mi koyacaksınız? Üniversitelere, akademik özgürlüğe zarar veren bu “ben dedim oldu” zihniyeti, totaliter yönetim anlayışı zaten."

'DEMOKRATİK HAKTIR'

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Prof. Ergüder'in öğrencisi olmaktan gurur ve onur duyduğunu ifade ederek, “Prof.Dr. Üstün Ergüder’in taviz vermeden savunduğu ve bana olduğu gibi tüm öğrencilerine titizlikle aktardığı ‘akademik özgürlük’ kavramı herkesin anlaması beklenmeyecek kadar önemli ve vazgeçilemez bir demokratik haktır” dedi.

'BAKAN SOYLU’YU KINIYORUM"

Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Nesrin Nas da Soylu’nun açıklamasına tepki göstererek, şunları söyledi:

"Yakından tanımaktan onur duyduğum, eleştirel bakışından feyz aldığım, her zaman aklın sesi olan, iliklerine kadar demokrasi ve özgürlüklere inanmış Üstün Ergüder Hoca’yı hedef alan Bakan Soylu’yu kınıyorum. Üstün Ergüder’in varlığından sadece mutlu olunur."

'HEDEF GÖSTERİLMESİ KABUL EDİLMEZ'

Sosyolog Sinan Erensü, hedef göstermenin kabul edilecek bir şey olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Üstün Ergüder hocamızın telefonla aranarak gözdağı verilmesi, ekranlardan hedef gösterilmesi kabul edilebilecek, normalleştirilebilecek bir şey değil. Boğaziçi'ndeki itiraz bir-iki kişinin değil ülkenin büyük kesiminin hak verdiği bir itirazdır, kriminalize edilemez."